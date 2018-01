Ruben Bemelmans a validé son billet pour le 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, mercredi à Melbourne.

Le Limbourgeois, 119e joueur mondial et 13e tête de série des qualifications, a battu au 1er tour le Polonais Kamil Majchrazak (ATP 200) en trois sets 7-5, 5-7 et 7-5. La rencontre a duré 2 heures et 14 minutes.

Bemelmans affrontera au tour suivant soit le Croate Viktor Galovic (ATP 193) soit le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 209).

Plus tôt dans la journée, Arthur De Greef a été battu au 1er tour des qualifications. Le Bruxellois de 25 ans, 190e joueur mondial, s'est incliné en trois sets 3-6, 6-3, 6-4 et 1h44 de jeu face au Français Mathias Bourgue (ATP 165).

David Goffin (ATP 7) est directement qualifié pour le tableau final de la levée australienne du Grand Chelem, qui se déroulera du 15 au 28 janvier.