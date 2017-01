Découvrez tous les matches de l'Open d'Australie en direct.

Chez les Belges:

Darcis prend la porte

Le numéro 2 belge Steve Darcis (ATP 71) a mordu la poussière vendredi lors du troisième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem. Le Liégeois de 32 ans s'est incliné en quatre sets face à l'Italien Andreas Seppi (6-4, 4-6, 6-7, 6-7) à l'issue d'une rencontre très disputée de 3 heures et 7 minutes. Steve Darcis avait réussi à franchir le premier tour du tableau final à Melbourne pour la première fois de sa carrière en sortant Sam Groth lundi. Il avait ensuite battu l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 54) au deuxième tour.

Samedi, David Goffin (ATP 11) affrontera le Croate Ivo Karlovic (ATP 21) pour une place en huitième de finale. Le natif de Rocourt est le dernier Belge en lice en simple à Melbourne.

Elise Mertens et Louisa Chirico éliminées au 2e tour du double dames

Le parcours de la jeune Belge Elise Mertens, 21 ans, et de sa partenaire américaine Louisa Chirico, 20 ans, dans le tableau final du double dames de l'Open d'Australie de tennis, la première manche du Grand Chelem'2017, s'est arrêté au 2e tour vendredi matin, heure belge, à Melbourne. Les deux joueuses se sont inclinées en trois sets face à la paire Mirjana Lucic-Baroni - Andrea Petkovic, à ce stade de la compétition.

Bien plus expérimentées, la Croate de 34 ans et l'Allemande de 29 ans sont en effet sorties du Court n°13 après avoir conclu la partie à leur avantage sur le score de 6-0, 3-6, 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.

Au premier tour Mertens et Chirico avaient éliminé l'Espagnole Lara Arruabarrena et la Roumaine Irina-Camelia Begu en deux sets: 6-3, 6-4.

La Louvaniste Elise Mertens a remporté un tournoi WTA en double, avec An-Sophie Mestach, à Auckland en 2016.

Elle n'a pas été en mesure de disputer le simple dames en raison de son succès, le premier de sa carrière sur le Circuit WTA, à Hobart, qui ne lui a pas permis d'être présente à Melbourne pour le début des qualifications.

Le titre conquis à Hobart lui a valu de grimper de la 127e à la 82e place du classement WTA.

Chez les hommes:

Jo-Wilfried Tsonga, 12e mondial, a passé avec succès son premier test à l'Open d'Australie en gagnant un gros combat contre l'Américain Jack Sock, 20e mondial, 7-6 (7/4), 7-5, 6-7 (8/10), 6-3 et s'est qualifié pour les huitièmes de finale, vendredi à Melbourne.

Les quatre manches ont été très serrées. Le Français a manqué l'occasion d'abréger la rencontre dans le tie-break du troisième set où il a eu une balle de match après avoir mené 4-1.

Dans l'ensemble, il a contrôlé la situation, bien à l'abri derrière son service (23 aces). Le jeu de l'Américain, basé sur un gros coup droit lifté, a été un peu trop unidimensionnel pour gêner le Français.

En huitièmes de finale, Tsonga affrontera l'Australien Bernard Tomic, 27e mondial, ou le Britannique Dan Evans (51e).

Murray en huitièmes et rassuré

Le Britannique Andy Murray, N.1 mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Autralie en battant l'Américain Sam Querrey (32e) en trois sets 6-4, 6-2, 6-4 et s'est surtout rassuré sur l'état de sa cheville, vendredi à Melbourne.

L'Ecossais se l'était tordue au troisième set de son précédent match contre le jeune Russe Andrey Rublev. "Ca faisait un peu mal au début mais ça s'est amélioré au fil du match", a-t-il dit vendredi.

En huitièmes de finale, il affrontera l'Allemand Mischa Zverev (50e).

Wawrinka a eu du mal à conclure

Le Suisse Stan Wawrinka, 4e mondial, a eu du mal à conclure face au Serbe Viktor Troicki (35e) mais s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en quatre sets 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (9/7), vendredi à Melbourne.

Le vainqueur du dernier US Open s'est fait breaker à deux reprises dans le quatrième set alors qu'il servait pour le match à 5-4 puis à 6-5. Il a dû ensuite écarter une balle d'égalisation à deux manches partout dans le tie-break.

En huitièmes de finale, il affrontera l'Italien Andreas Seppi, 89e mondial.

Nishikori en 8es pour la sixième année d'affilée

Le Japonais Kei Nishikori, 5e mondial, s'est qualifié pour la sixième fois d'affilée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en battant le Slovaque Lukas Lacko (121e) en trois sets 6-4, 6-4, 6-4, vendredi à Melbourne.

Il affrontera 1e Suisse Roger Federer (17e) ou le Tchèque Tomas Berdych (10e) pour tenter d'égaler sa meilleure performance (quarts en 2012, 2015, 2016).

Chez les femmes:

L'Allemande Angelique Kerber a haussé le ton pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie aux dépens de la Tchèque Krystina Pliskova, 58e mondiale, en deux sets 6-0, 6-4, vendredi à Melbourne.

La N.1 mondiale et tenante du titre avait perdu un set aux premier et deuxième tours. Elle n'a cette fois eu besoin que de 55 minutes pour se défaire de la soeur jumelle de Karolina Pliskova, bien mieux classée qu'elle (5e mondiale).

"J'avais eu des hauts et des bas dans mes deux premiers matchs. Cette fois je crois que j'ai trouvé le bon rythme", a dit l'Allemande.

En huitième de finale, Kerber affrontera l'Américaine Coco Vandeweghe, 35e mondiale, vainqueur de la Canadienne Eugénie Bouchard (47e) 6-4, 3-6, 7-5.

La Russe Svetlana Kuznetsova, 10e mondiale, a gagné le marathon des anciennes en 3h 36 min contre la Serbe Jelena Jankovic (54e) 6-4, 5-7, 9-7.

Kuznetsova, 31 ans, en est à sa 16e participation, et Jankovic, du même âge, à sa 15e. La Russe a été trois fois quart-de-finaliste (2005, 2009, 2013) et la Serbe une fois demi-finaliste en 2008.

En huitième de finale, Kuznetsova affrontera sa compatriote Anastasia Pavlyuchenkova, 27e mondiale, qui a éliminé l'Ukrainienne Elina Svitolina, 13e mondiale, en trois sets 7-5, 4-6, 6-3. C'est la première fois que Pavlyuchenkova, 25 ans, atteint la deuxième semaine à Melbourne.