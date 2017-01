Découvrez tous les résultats du premier tournoi du grand chelem de 2017.

Les résultats chez les hommes:

Steve Darcis s'est qualifié pour le deuxième tour de l'Open d'Australie lundi à Melbourne. Le Liégeois, 71e mondial, s'est imposé en quatre sets face à l'Australien Sam Groth, 162e au classement ATP.

Pour la première fois en 6 participations, Steve Darcis, 32 ans, a passé le cap du premier tour du tableau final de l'Open d'Australie. Le numéro 2 belge s'est imposé 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 en 2 heures et 10 minutes face au grand Australien (1m93) de 29 ans, bénéficiaire d'une invitation. S'il a du concéder la première manche en 35 minutes, Steve Darcis s'est réconcilié un peu avec le rendez-vous australien en empochant la mise dans les trois sets suivants pour conquérir sa place au second tour.

Il y a rencontrera l'Argentin Diego Schwartzman, 24 ans, 54e mondial, tombeur de son côté en trois sets de l'Urugayen Pablo Cuevas (N.22), 22e joueur du monde, 31 ans, 6-3, 6-3, 6-0.

Il s'agira de la première confrontation sur le circuit entre Schwartzman et Darcis.

Deuxième belge dans le tableau final chez les messieurs, David Goffin (N.11), 11e mondial, sera en piste mardi pour son premier tour face au jeune Américain de 19 ans, Reilly Opelka, grand lui aussi par la taille (2m11), 208e au classement ATP.

Le Suisse Roger Federer a fait un retour gagnant en Grand Chelem en éliminant l'Autrichien Jürgen Melzer en quatre sets 7-5, 3-6, 6-2, 6-2, lundi au premier tour de l'Open d'Australie.

Federer, vainqueur de 17 titres majeurs, dont 4 en Australie, avait manqué l'US Open en septembre à cause d'une blessure à un genou, tombant à la 17e place mondiale, sa plus basse depuis 2001.

Son match contre Melzer était son premier officiel depuis cet été à Wimbledon. Il avait repris la compétition lors d'une exhibition, la Hopman Cup, au début du mois.

"C'est bien de pouvoir jouer un tennis normal. La route a été longue mais je suis là. Même si j'avais perdu, ça n'aurait pas été mal car je suis de retour sur le court", a déclaré le Suisse, âgé de 35 ans, accueilli par une formidable ovation dans la Rod Laver Arena.

Federer a mis du temps à trouver son rythme face à un joueur plus vieux que lui (d'un peu plus de deux mois). Il a été dominé dans le deuxième set et c'est lui qui avait concédé le premier break dans la première manche.

A partir du troisième set, il a haussé le ton au service (77% de premières balles dans le quatrième) et a commis nettement mois d'erreurs pour conclure tranquillement.

Au deuxième tour, il affrontera l'Américain Noah Rubin, 200e mondial et issu des qualifications.

Les résultats chez les femmes:

Malgré la perte d'un set, l'Allemande Angelique Kerber, numéro 1 mondiale et lauréate à Melbourne l'an dernier, s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, lundi.

Angelique Kerber s'est imposée en effet en trois sets face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 51e au classement WTA, 6-2, 5-7 et 6-2 en 2 heure et 4 minutes de jeu.

Après une première manche aisément remportée 6-2, la numéro 1 mondiale a peiné dans le deuxième set alors qu'elle menait 3 à 1. Comment trois fois plus de fautes directes que dans le premier set, Kerber a obtenu tout de même une balle de match à 5-3, mais Tsurenko n'a rien lâché égalisant à une manche partout (5-7). Angelique Kerber a remis ensuite les pendules à l'heure pour franchir le premier tour.

Au deuxième, l'Allemande, qui fêtera ses 29 ans mercredi, sera opposée à sa compatriote Carina Witthoeft, 89e mondiale, victorieuse de son côté de la Japonaise Eri Hozumi (WTA 214), 7-5, 7-6 (8/6).