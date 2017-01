Découvrez tous les résultats de l'Open d'Australie 2017.

Du côté des Belges:

Steve Darcis bat Schwartzman et se hisse pour la première fois au troisième tour

Steve Darcis (ATP 71) s'est qualifié pour la première fois de sa carrière au troisième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem. Mercredi, le Liégeois, 32 ans, a battu l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 54) en quatre sets, 6-3, 6-3, 2-6, 6-4, après 2h32 de match.

Dans le premier set, Darcis a breaké dès les deux premiers services de son adversaire, prenant directement le large. Il a remporté cette manche 3-6.

Dans le deuxième set, Darcis faisait le break dans le quatrième jeu et l'emportait 6-3.

Le troisième set était à l'avantage de l'Argentin. Darcis perdait son premier service et ne parvenait pas à refaire son retard. Schwartzman revenait ainsi dans la partie (6-2).

Dans le quatrième set, Darcis a fait le break dans le cinquième jeu. La première balle de match était la bonne: Schwartzman envoyait le ballon dans le filets et Darcis pouvait fêter sa première qualification au troisième tour de l'Open d'Australie.

Lundi, Darcis avait remporté le premier match de sa carrière dans le tableau final à Melbourne en prenant la mesure de l'Australien Sam Groth (ATP 162) 3-6, 6-3, 6-2 et 6-2

Au tour suivant, le Liégeois affrontera le vainqueur du duel entre l'Italien Andreas Seppi (ATP 89) et la star locale Nick Kyrgios (ATP 13), 14e tête de série.

Jeudi, toujours pour le deuxième tour, David Goffin (ATP 11) affrontera le Tchèque Radek Stepanek (ATP 102).

Kirsten Flipkens passe le premier tour en double

Kirsten Flipkens associée à l'Italienne Sara Errani s'est imposée 6-2, 6-4 (1h25) mercredi face à la paire composée de Daria Gavrilova (Aus) et Daria Kasatkina (Rus) au premier tour de l'Open d'Australie de tennis. Le double belgo-italien rencontrera au deuxième tour l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Tchèque Lucie Safarova.





Les résultats chez les hommes:

Tsonga au troisième tour

Le Français Jo-Wilfried Tsonga a su être sérieux dans le vent qui soufflait fort sur Melbourne mercredi pour passer facilement le deuxième tour de l'Open d'Australie aux dépens du Serbe Dusan Lajovic, 94e mondial, en trois sets 6-2, 6-2, 6-3.

Tsonga, 12e mondial, a toujours fait la course en tête grâce à six breaks et à un bon service (15 aces).

"Il y avait énormément de vent et c'est difficile d'être très serein quand la balle bouge beaucoup. C'était important d'être sérieux et de terminer ce match. Je n'avais pas de grosses sensations de frappe, mais c'est tout à fait normal vu les conditions", a commenté le Manceau, âgé de 31 ans.

"J'ai fait un bon match sérieux avec un bon niveau de jeu. Je suis bien entré dans la partie. J'avais un peu plus de mal à lire les trajectoires de l'adversaire précédent (le Brésilien Thiago Monteiro), qui était gaucher. Aujourd'hui c'était un peu plus standard donc j'étais plus à l'aise", a-t-il expliqué.

Le Français a seulement regretté d'avoir cédé un débreak au début du troisième set. "J'aurais pu gagner encore plus facilement. Il va falloir que je gomme les petites sautes de concentration", a-t-il dit.

Tsonga pourrait passer un premier gros test au troisième tour contre l'Américain Jack Sock, 20e mondial, qui était opposé mercredi à l'espoir russe Karen Kachanov.

Parfois comparé à un Nadal droitier, Sock est réputé pour son gros lift en coup droit. "C'est un joueur en confiance et qui est en train de confirmer", a dit le Français.

Federer s'impose et retrouvera Berdych pour le premier grand choc de cette édition

Le Suisse Roger Federer s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie en battant le jeune Américain Noah Rubin, 20 ans, en trois sets 7-5, 6-3, 7-6 (7/3), mercredi à Melbourne.

Le New-Yorkais, 200e mondial, ne s'est pas laissé donner la leçon et a même eu deux balles de sets sur le service du maître, âgé de 35 ans, dans le troisième set.

Federer, seulement tête de série N.17, va passer un test très sérieux dès le troisième tour contre Tomas Berdych. Le Tchèque, 10e mondial, a battu l'Américain Ryan Harrison (82e) 6-3, 7-6 (8/6), 6-2. Il s'agira du premier grand choc de cette édition.

Berdych est allé au moins en quarts de finale des six dernières éditions de l'Open d'Australie (demies en 2014 et 2015). L'an passé, son parcours s'était arrêté en quarts contre... Federer.

Wawrinka accélère

Le Suisse Stan Wawrinka, 4e mondial, a accéléré pour franchir le deuxième tour de l'Open d'Australie aux dépens de l'Américain Steve Johnson (30e) en trois sets 6-3, 6-4, 6-4, mercredi à Melbourne.

Wawrinka, vainqueur du dernier Grand Chelem en date à l'US Open et de l'Open d'Australie en 2014, était passé près de la défaite au premier tour contre le Slovaque Martin Klizan (cinq sets).

Face à Johnson, il n'a pas cédé une seule fois son service et s'est imposé en moins de deux heures.

Il affrontera au prochain tour le Serbe Viktor Troicki (35e) ou l'Italien Paolo Lorenzi (43e).





Les résultats chez les femmes:

Kerber se qualifie pour son anniversaire, Venus Williams poursuit sa route

L'Allemande Angelique Kerber, N.1 mondiale et tenante du titre, a encore perdu un set avant de se qualifier pour le troisième tour de l'Open d'Australie aux dépens de sa compatriote Carina Witthoeft, 89e mondiale, 6-2, 6-7 (3/7), 6-2.

Kerber, qui fêtait ses 29 ans mercredi à Melbourne, avait déjà lâché une manche lors de son entrée en lice contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (51e).

La N.1 mondiale affrontera la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 58), victorieuse 6-4, 7-6 (10/8) de la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 29).

Trois autres têtes de séries poursuivent leurs aventures à Melbourne. Svetlana Kuznetsova (WTA 10), huitième tête de série, a battu l'Australienne Jaimee Fourlis (WTA 414) 6-2, 6-1.

Elina Svitolina (WTA 13), 11e tête de série, s'est débarassée de l'Américaine Julia Boserup (WTA 119) 6-4, 6-1.

Venus Williams (WTA 17), 13e tête de série, a pris la mesure de la Suisesse Stefanie Voegele (WTA 112) 6-3, 6-2. Williams 36 ans dispute l'Open d'Australie pour la 17e fois.