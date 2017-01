Suivez les matches de l'Open d'Australie et découvrez également les résultats.

Chez les Belges:

Le numéro 1 belge David Goffin (ATP 11) n'a pas tremblé samedi face à Ivo Karlovic (ATP 21) au troisième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem. Le natif de Rocourt s'est imposé en trois sets (6-3, 6-2, 6-4) en 1h27 face au géant croate pour assurer sa place en huitième de finale. Le Liégeois égale ainsi sa meilleure performance à Melbourne, réalisée l'année passée lorsqu'il s'était incliné en huitième de finale face à Roger Federer.

Au tour suivant, il rencontrera le vainqueur du match opposant le Français Benoit Paire (ATP 47) à l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8).





Chez les hommes:

Paire éliminé après une belle bagarre contre Thiem

Le Français Benoît Paire, 47e mondial, a été éliminé au troisième tour de l'Open d'Australie par l'Autrichien Dominic Thiem (8e) après avoir livré une belle bagarre en quatre sets 6-1, 4-6, 6-4, 6-4, samedi à Melbourne.

L'Avignonnais a eu le break dans la quatrième manche, mais n'a pas su conserver son avantage.

Thiem affrontera en huitièmes de finale, son premier à Melbourne, le Belge David Goffin, 11e mondial.





Dominic Thiem rejoint David Goffin en huitièmes de finale

L'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8) a éliminé le Français Benoît Paire (ATP 47) au troisième tour de l'Open d'Australie en quatre sets 6-1, 4-6, 6-4, 6-4, samedi à Melbourne. Thiem affrontera en huitièmes de finale, son premier à Melbourne, son ami David Goffin, 11e mondial, qui a sorti Ivo Karlovic plus tôt dans la journée.





Nishikori sur la route de Federer

Le Japonais Kei Nishikori est le prochain obstacle sur la route escarpée de Roger Federer à Melbourne, dimanche en huitième de finale de l'Open d'Australie.

Seulement tête de série N.17 à cause de son interruption de six mois, le Suisse a un tableau extrêmement difficile. Dès le troisième tour, il a dû écarter, avec une extraordinaire maestria, le Tchèque Tomas Berdych en trois sets.

Nishikori, 5e mondial, lui posera un problème très différent, et peut-être plus redoutable, par sa capacité à ramener beaucoup de balles et à faire durer les échanges.

Federer mène 4 à 2 face à Nishikori, un joueur dont il admire le revers à deux mains, "un des meilleurs du circuit". Il a remporté les trois derniers matches contre lui.

Andy Murray affronte l'Allemand Mischa Zverev, le frère aîné d'Alexander, grand espoir du circuit.

Le Français Jo-Wilfried Tsonga, 12e mondial, devra se méfier du Britannique Dan Evans (51e), euphorique après ses succès sur le Croate Marin Cilic (7e) et sur l'Australie Bernard Tomic (27e).

Chez les femmes:

Serena Williams en 8e sans perdre un set

L'Américaine Serena Williams s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en remportant sa troisième victoire en deux sets, 6-1, 6-3, sur sa compatriote Nicole Gibbs, 92e mondiale, samedi à Melbourne.

Williams, 2e mondiale, a connu un petit contretemps en fin de rencontre lorsqu'elle s'est fait "breaker" alors qu'elle servait pour le match.

Elle affrontera au prochain tour la Tchèque Barbora Strycova (16e).