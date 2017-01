Le numéro 2 mondial a été sorti au 2e tour de l'Open d'Australie par l’Ouzbèke Istomin (117e).

Novak Djokovic n'avait plus perdu au 2e tour d'un Grand Chelem depuis... Wimbledon 2008. Il avait alors perdu face au Russe Marat Safin, qui trônait au 75e rang mondial à l'époque.

Le tenant du titre du Grand Chelem australien a cédé en cinq manches face à l’Ouzbèke (7-6 5-7 2-6 7-6 6-4).

La dernière défaite de Djokovic face à joueur hors Top 100, c'était aux derniers Jeux Olympiques à Rio. Le Serbe avait perdu contre le revenant Juan-Martin Del Potro qui valait alors bien plus que son rang de 141e mondial (7-6 7-6). L'Argentin avait même bénéficié d'un classement protégé (situé dans le top 100) pour pouvoir participer au tournoi. Avant cela, sa dernière défaite face à un joueur classé hors du top 70 était celle contre notre compatriote, Xavier Malisse (74e mondial à l'époque) en 2010 au tournoi du Queens à Londres (6-3 4-6 6-2). Djokovic s'était aussi incliné, par abandon, face à Filip Krajinovic, 319e mondial, en 2010 à Belgrade, 6-4 abandon. Autrement dit, pour retrouver la trace d'une "vraie" défaite de Djokovic face à un joueur hors top 100, il faut remonter à 2008 ! C'était au deuxième tour du Masters 1000 de Miami face à Kevin Anderson, 122e mondial, 7-6 3-6 6-4.

Cette défaite ouvre le tableau pour Dimitrov et Gasquet qui devaient rencontrer Djokovic dans les tours qui viennent. C'est aussi une bonne nouvelle pour David Goffin qui était censé rencontrer Novak Djokovic en quart de finale.

L'interview de Denis Istomin au micro de Jim Courrier.

J.C. : Êtes-vous surpris de votre victoire ?

D. I : D'abord, je suis très désolé pour Novak. J'ai tellement bien joué aujourd'hui.Je me suis aussi surpris ! Je veux remercier mon équipe, ma mère, on a fait du bon travail. Et merci à vous, le public, vous êtes incroyables. Il a tellement d'émotions dans mon esprit que je ne peux pas les garder pour moi. Mais je veux vous dire merci d'être venus, de m'avoir supporté.

Comment avez-vous géré le duel physique avec Novak ?

C'était dur. En fait, j'ai crampé au troisième set. Donc je ne sais pas comment j'ai tenu. Sinon, physiquement, j'étais normal aujourd'hui (rires du public).

Je ne suis pas sur de ça, vous étiez bien plus que normal ! Battre Novak ici aujourd'hui, c'était incroyable.

Merci.

C'est certainement la plus grande victoire de votre carrière, comment vous sentez-vous ?

C'est effectivement la plus belle victoire. Ca veut dire tellement de choses pour moi. Maintenant, je sais que je peux jouer avec ces gars-là et être au même niveau qu'eux.

Monfils avec autorité

Le Français Gaël Monfils, 6e mondial, s'est qualifié avec autorité pour le troisième tour de l'Open d'Australie aux dépens de l'Ukrainien Alex Dolgopolov (69e) en quatre manches 6-3, 6-4, 1-6, 6-0, jeudi à Melbourne.

Solide au service (17 aces), le Parisien a contrôlé la situation du fond du court face à un adversaire commettant beaucoup plus de fautes que lui (55 à 18). Il a su faire le dos rond au troisième set lors duquel son rival, prenant tous les risques, a eu un maximum de réussite.

Monfils affrontera au troisième tour l'Allemand Philip Kohlschreiber, 33e mondial, qu'il a battu 12 fois en 14 duels.





Raonic gagne la bataille des serveurs

Le Canadien Milos Raonic, 3e mondial, a gagné la bataille des serveurs contre le Luxembourgeois Gilles Muller (28e) pour se qualifier pour le troisième tour de l'Open d'Australie en trois sets 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), jeudi à Melbourne.

Raonic a réussi 21 aces. Sa première balle la plus rapide a été mesurée à 236 km/h. Muller, pas dans un grand jour avec son arme favorite, n'a fait que 7 aces.

Au troisième tour, le Canadien, demi-finaliste l'an passé, affrontera le Français Gilles Simon, 25e mondial.