Cette fois, il a compris. Après deux ans d’errance, Grigor Dimitrov s’est remis à l’endroit. Demi-finaliste à Wimbledon en 2014, 8e mondial la même année, le Bulgare s’était ensuite perdu en route. Parfois trop de talent tue le travail. Il ne s’entraînait pas assez ni correctement, avait pris goût au glamour du circuit, et gérait mal de voir sa vie privée dans tous les tabloïds de la planète, encore moins après sa rupture d’avec Maria Sharapova et sa relation avec Nicole Scherzinger, l’ex de Lewis Hamilton.

Perdu dans les paillettes, pas assez rigoureux au travail, il a aussi trop souvent changé de coach jusqu’à y noyer l’identité de son jeu. "Oui parfois j’ai eu du mal à séparer ma vie privée de ma carrière, mais j’en ai tiré les leçons, j’ai grandi. Je suis retombé amoureux du tennis, car à un moment j’avais perdu l’inspiration."

Oublié Baby Fed, Dimitrov n’avançait plus. Condition physique indigne, jeu évaporé et mental toujours fragile sous pression. En 2016, il a touché le fond en perdant la finale à Istanbul face à Diego Schwartzman sur un jeu de pénalité suite à une troisième raquette cassée. Cinq défaites au premier tour vont suivre, jusqu’à ce qu’à Wimbledon, après un échec au troisième tour, il ne trouve la bonne personne : Dani Vallverdu, l’ancien coach d’Andy Murray et Tomas Berdych.

Amis depuis longtemps, ils pouvaient se dire les choses franchement. Vallverdu confirme : "Il avait besoin de changement, et j’ai été très honnête avec lui. Je lui ai dit clairement ce que je pensais du chemin qu’il prenait. Depuis il a fait tout ce que l’équipe lui a demandé, s’est mis au combat, a travaillé comme un dingue. Il fallait le remettre en confiance et qu’il se concentre sur ses points forts."

Porté naturellement vers l’agression, mais aussi capable de très bien défendre son terrain, Dimitrov sait tout faire tout en restant imprévisible car capable de claquer des coups gagnants de n’importe où. À Melbourne, on le sent concentré sur lui. Il ne tremble plus, ne s’effondre plus, ne se plaint plus. "J’ai les armes pour aller loin. Mentalement tout va bien, je suis hyper concentré, je me bats sur tous les points. Avec la confiance, tout me paraît plus naturel."

Garçon très intelligent, passionné par les arts et la mode, il a longtemps souffert de ne pas pouvoir s’évader plus souvent des courts. Mais Thierry Van Cleemput a noté un changement cet hiver quand il l’a vu à l’académie Mouratoglou où David Goffin se préparait aussi.

"Je l’ai dit avant même le début de l’année qu’il reviendrait dans le Top 10. Il avait cessé de faire n’importe quoi à l’entraînement, de tenter des amorties ou des coups impossibles. Il ne ratait plus rien."

À 25 ans, Dimitrov a eu le déclic et se révèle : "Vous voyez souvent son côté sympa, rigole Vallverdu, mais je peux vous dire qu’il y a un guerrier en lui et c’est ce que je veux voir. Je ne pensais pas pouvoir lui demander autant mais il réagit très bien. Maintenant, il faudra le garder motivé." Là est la clé et l’écueil.