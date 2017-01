David Goffin (ATP 11), le numéro un belge, s'est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, en écartant lundi en 8es de l'Open d'Australie l'Autrichien Dominic Thiem, 8e joueur mondial et 8e tête de série à Melbourne.

Le Liégeois est venu à bout de son adversaire, celui-là même qui lui avait barré la route du dernier carré à Roland Garros l'an dernier, en 4 sets: 5-7 7-6 (7/4) 6-2 6-2 en 2h43 de jeu.

C'est la première fois qu'un joueur belge masculin atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison.

Goffin, onzième tête de série du tournoi, a semblé moins souffrir de la chaleur que son adversaire. Le joueur de 26 ans affrontera en quart le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15), 15e tête de série, qui a battu l'Ouzbek Denis Istomin en quatre sets, 2-6, 7-6 (7/2), 6-2, 6-1, après 2h24 de jeu, lundi, à Melbourne.

Goffin, 26 ans, et Dimitrov, 25 ans, se sont rencontrés une fois dans un tournoi ATP, en 16e de finale de l'US Open 2014. Le Bulgare l'avait emporté 0-6, 6-3, 6-4, 6-1. Dimitrov a également remporté leurs trois confrontations, toutes en 2010, sur les circuits Challenger ou Futures. Dimitrov avait déjà atteint les quarts de finale à Melbourne, en 2014. Il avait alors été battu par Rafael Nadal.

"La clé, c'est que j'ai vraiment bien servi"

Dans la Rod Laver Arena, par une chaleur intense, le Liégeois, 26 ans, est une nouvelle fois parvenu à prendre la mesure de son ami Dominic Thiem (ATP 8), 23 ans. Comme l'an dernier, mais au troisième tour, il s'est imposé en quatre sets, 5-7, 7-6 (7/4), 6-2 et 6-2, après 2h44. "Je suis fatigué mais heureux", confia-t-il. "C'est une énorme satisfaction."

Il s'agissait du deuxième huitième de finale consécutif de David Goffin à Melbourne. L'an dernier, il n'avait pas eu voix au chapitre contre Roger Federer. Cette fois, il a saisi sa chance contre Dominic Thiem, se montrant d'une résistance à toute épreuve face aux coups de boutoir du jeune Viennois, qu'il a fini par pousser à commettre 58 fautes directes.

"La clé, c'est que j'ai vraiment bien servi. Cela m'a permis de rester dans le match dans le deuxième set. Dominic jouait avec une telle intensité que c'est vraiment difficile. J'ai livré un très bon tie-break et après j'ai été très solide. Il le fallait car c'est impossible de frapper la balle plus fort que lui. A partir du troisième set, j'ai réussi à jouer plus long et à être plus agressif aussi. Et lui a commencé à rater. Et à la fin, il a beaucoup raté", explique-t-il.

Avant de conclure: "Grigor joue de manière remarquable depuis le début de la saison. Il a gagné le très huppé tournoi ATP 250 de Brisbane et il a été très solide jusqu'à présent. Istomin, lui, il joue du feu de Dieu. Il a battu Djokovic et après il a enchaîné en battant Carreno Busta. Il faut être très concentré contre Carreno Busta. Je vais surtout essayer de penser au match et pas aux éventuelles conséquences".





Un programmé chargé après l'Open d'Australie

David Goffin (ATP 11) aura un début d'année chargée en 2017. C'est Thierry Van Cleemput, son coach, qui l'a confirmé à Melbourne où le Liégeois s'est qualifié avec brio, lundi, pour les quarts de finale de l'Open d'Australie à la suite d'une victoire en quatre sets contre son ami Dominic Thiem (ATP 8).

"La Coupe Davis est toujours au programme", a-t-il ainsi expliqué, alors que la Belgique peut s'attendre à une chaude réception de la part des frères Alexander (ATP 24) et Mischa Zverev (ATP 50) - tombeur d'Andy Murray (ATP 1) en huitièmes de finale - du 3 au 5 février à Francfort dans la cadre du premier tour du Groupe Mondial. "On verra évidemment comment il aura récupéré de son parcours ici à l'Australian Open."

Ensuite, le n°1 belge s'alignera au tournoi ATP 250 de Sofia, du 6 au 12 février, avant de disputer le tournoi ATP 500 de Rotterdam, du 13 au 19. La nouveauté, c'est que le Liégeois prendra ensuite le chemin du Mexique, pour participer au tournoi ATP 500 d'Acapulco, du 27 février au 4 mars, et auquel ont également prévu de participer Milos Raonic (ATP 3), Marin Cilic (ATP 7), Dominic Thiem (ATP 8) et Rafael Nadal (ATP 9).

"Je pense que ce n'est pas un mauvais plan", poursuivit Thierry Van Cleemput. "Cela signifie qu'on sera parti longtemps, vu qu'ensuite il jouera à Indian Wells et Miami, mais David n'est tenu par rien. Je trouve aussi que c'est mieux que de jouer à Dubai, car cela implique ensuite de devoir repartir dans l'autre sens et c'est trop fatigant. David avait déjà joué à Acapulco en 2013 et il avait bien aimé. En outre, on partira avec son préparateur physique (NdlR : Gérald Cordémy, de l'académie de Patrick Mouratoglou). Il restera jusqu'à Indian Wells et cela nous permettra de bien travailler. Je trouve que le programme est bien balancé", conclut-il.