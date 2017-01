"C’est bien pour notre sport qu’on soit de retour" : voilà comment Rafael Nadal a annoncé la couleur après sa victoire au bout de l’angoisse face à Grigor Dimitrov.

Le temps a dû sembler long à l’Espagnol, condamné depuis 2014 à regarder Novak Djokovic, surtout, et ensuite Andy Murray faire une razzia sur les trophées. Alors même s’il n’a qu’un an de plus qu’eux et cinq de moins que Federer, l’Espagnol a choisi son camp.

Dimanche en finale, il retrouvera celui qu’il considère comme son meilleur ennemi même si les chiffres disent que ce n’est que le sixième sur la liste avec 35 duels, contre 49 pour son combat face au Djoker.

"Avec Roger, c’est toujours spécial. En plus, on a des styles différents et on sait que notre rivalité a dépassé le cadre du tennis. Et franchement, jamais on aurait pensé pouvoir se retrouver en finale du premier Majeur de la saison. Cela va être un beau moment. On a travaillé si dur pour revenir au niveau…"

La récompense de ce match de titans sera soit un 18e titre du Grand Chelem pour le Suisse ou un 15e pour l’homme de Manacor, un de mieux que Pete Sampras. Après ce qu’ils ont traversé la saison passée, ils savent que chaque occasion doit être saisie car, contrairement à leurs grandes heures, la suite n’est pas garantie.

Les enjeux sont énormes à tous les étages : Nadal pourrait devenir le premier joueur de l’ère Open à remporter deux fois chaque Majeur, et Federer le premier à remporter au moins cinq titres dans trois tournois du Grand Chelem différents. La foule ne s’y est pas trompée ici, à Melbourne, en hurlant de joie à chaque point qu’ils gagnaient : c’est une chance inespérée de revoir une des plus grandes rivalités de l’histoire du jeu, avec un enjeu pour les livres des records.

Qui partira favori ? Nadal évidemment. On lui doit ça vu qu’il a remporté six de leurs huit finales en Grand Chelem. Il a un jour de moins de récupération que le Suisse et a joué cinq heures ? C’était pareil en 2009 et il avait gagné. Sans oublier que la jambe gauche de Federer grince. Il mène aussi 23-11 dans leurs duels.

Ce qui joue en faveur du Suisse ? Cette urgence sentie dans ses matches, cette détermination à la Sampras d’aller encore en chercher un même si ça doit être le dernier. Cette rage aussi de prouver que non, il n’est pas fini. "Je ne me concentre que sur le fait que je peux gagner dimanche. Mais oui je comprends la magnitude de ce duel face à Nadal. Il a des coups que personne n’a et il a du cœur. Je le respecte beaucoup."

Sur une surface très rapide, Federer peut transformer ce match en un ça passe ou ça casse de folie, et passer outre le blocage qu’il fait face à Rafa en Grand Chelem.

"C’est sûr que c’est mieux de le jouer ici qu’en finale de Roland-Garros où il m’avait broyé en 2008."

Federer n’a plus gagné face à Nadal depuis la finale de Wimbledon 2007, et a lâché face au Djoker les finales de Wimbledon 2014 et 2015 ainsi que celle de l’US Open 2015. Cette 28e finale majeure sera pour ces deux icônes une heure de vérité. Pour les observateurs, un régal !