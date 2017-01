Lucie Safarova et Bethanie Mattek-Sands ont remporté la victoire finale du double dames à l'Open d'Australie, vendredi, à Melbourne.

La Tchèque et l'Américaine, deuxièmes têtes de série, ont battu au terme d'une finale intense la Tchèque Andrea Hlavackova et la Chinoise Shuai Peng. Après 2 heures et 14 minutes de jeu, la rencontre s'est achevée 6-7 (7/4), 6-3 et 6-3.

Safarova et Mattek-Sands ont formé un duo à succès ces dernières années. En 2015, elles avaient gagné l'Open d'Australie et Roland Garros. L'an passé, elles avaient ajouté l'US Open à leur palmarès.