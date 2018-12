Steve Darcis, absent durant toute la saison en raison d'une blessure au coude, bénéficie d'un classement protégé qui lui permet d'intégrer directement le tableau final de l'Open d'Australie (14-27 janvier 2019).

C'est ce que les organisateurs du premier Grand Chelem de la saison ont annoncé mercredi. Andy Murray, également grâce au classement protégé, et Serena Williams seront aussi de la partie, a indiqué l'organisation.

Darcis, 34 ans, n'a plus joué depuis la finale de la Coupe Davis 2017 perdue contre la France. Blessé au coude, il a dû faire l'impasse sur toute la saison 2018, au cours de laquelle il a notamment travaillé comme coach de Yanina Wickmayer à Wimbledon.

Darcis, Murray et le Serbe Janko Tipsarevic sont les trois joueurs à bénéficier du classement protégé, à savoir un système permettant à un joueur ou une joueuse de bénéficier, durant une période transitoire, de son ancien classement technique à son retour d'une longue période d'absence pour cause de blessure. Murray a été absent pendant un an en raison d'une blessure à la hanche. Le Britannique a repris la compétition en juin et est aujourd'hui 259e au classement mondial.

Williams effectuera son retour à Melbourne après sa victoire en 2017, lorsqu'elle était enceinte de huit semaines. L'Américaine, 37 ans, n'a plus joué depuis sa finale perdue à l'US Open. Elle visera en Australie le record de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court.

Les 102 premières joueuses du classement WTA et 101 premiers du classement ATP ont confirmé leur présence à Melbourne, ont ajouté les organisateurs. Cela inclus donc Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 48) et Alison Van Uytvanck (WTA 50) dans le tableau féminin et David Goffin (ATP 22) dans le tableau masculin.