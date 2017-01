Steve Darcis (ATP 80) sera le premier Belge à effectuer son entrée en lice à l'Australian Open.

Le Sprimontois, 32 ans, affrontera lundi l'Australien Sam Groth (ATP 171), 29 ans, bénéficiaire d'une wild card. Le n°2 belge espère franchir pour la première fois le premier tour à Melbourne. "Je n'ai jamais eu une aussi bonne préparation et on va voir si cela va payer", a-t-il confié. Steve Darcis n'a encore jamais rencontré Sam Groth sur le circuit. Cela ne l'empêche pas de savoir à quoi s'attendre contre le colosse de Narandera - 1,92 m pour 100 kg. Le principal fait d'arme de ce dernier est un premier service à 263,4 km/h au tournoi Challenger de Busan en 2012, un record qui n'a toutefois pas été homologué par l'ATP.

"Tout le monde sait que c'est le type de joueur que je n'aime pas. Il est très puissant, il va me mettre beaucoup de pression. Il n'y aura pas d'échanges, donc pas de rythme, et c'est ça qui n'est pas évident. En outre, il joue chez lui. Maintenant, j'y suis préparé. Il aura des bons passages et des moins bons, et à moi de profiter de ses moins bons. C'est tout."

Le Sprimontois, qui a atteint cette semaine les demi-finales du tournoi Challenger de Canberra, peut en tout cas y croire, car si Sam Groth fut encore 60e à l'ATP fin 2015, il n'est plus vraiment un foudre de guerre. "J'espère, car je ne garde pas un seul bon souvenir de Melbourne. Ma pire désillusion remonte à 2012 lorsque je menais deux sets à zéro et 4-1 contre le Français Serra avant d'être terrassé par les crampes et de devoir abandonner. Mais bon, c'est du passé. Tout va bien pour l'instant. J'ai été me préparer à Abu Dhabi par 30 degrés alors que d'habitude je restais en Belgique par - 10. Je suis en forme et je vais faire le maximum pour aller chercher cette première victoire."