L’aînée des sœurs Williams aurait pu jeter l’éponge depuis des années mais face à la maladie qui limite ses capacités physiques elle n’a jamais renoncé.

Quand Venus Williams parle, il y cette lenteur de débit et ce sifflement qu’on entend. Quand elle se déplace sur le court, elle n’est plus cette panthère sublime qui avant Serena avait été la plus grande athlète du circuit.

Le syndrome de Sjögren est passé par là, diagnostiqué en 2011. Une maladie auto-immune qui notamment sape son énergie et provoque des douleurs aux articulations et aux muscles.

Pendant longtemps, l’actuelle 17e joueuse mondiale se réveillait certains jours de match sans aucune énergie. Si elle est progressivement revenue, disputant les quarts en Australie et à New York en 2015 puis les demi-finales à Wimbledon en 2016, c’est parce qu’elle a accepté de totalement changer de régime alimentaire.

Devenir vegan a été la seule parade trouvée pour réduire le phénomène d’inflammation. Elle se fait plaisir de temps en temps mais dévie rarement de sa route.

"Je ne pouvais plus jouer au tennis, ça a changé ma vie", a-t-elle ainsi confié au magazine Health. "Cette maladie était en train de m’enlever le sport que j’aime donc j’ai tout changé dans ma vie et ça a fonctionné."

Mais encore fallait-il reconstruire son jeu ! Entre 2011 et 2014, elle n’a atteint qu’une seule fois les huitièmes en Grand Chelem (Wimbledon 2011), et semblait incapable de tenir la distance face à la nouvelle génération en parfaite condition physique.

Après ce nouveau régime, elle s’est aussi réinventée. Aujourd’hui, elle frappe moins fort, monte moins, n’impose plus vraiment un défi physique. Mais elle joue sur d’autres forces : sa qualité de service, vitale, sa science du contre, sa capacité à jouer du lift et des coups à plat, et puis évidemment son revers qui reste sa meilleure arme. Sur un match, si tout se goupille bien, elle est capable de tout face à n’importe qui, même sa sœur, qu’elle a battue en demies à Montréal en 2014.

Elle n’a pas de marge ni de droit à l’erreur. Pas grave, Venus a appris à vivre sur le fil, à retrouver la santé et la joie de vivre : elle a déjà gagné.