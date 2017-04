Après sa double victoire Miami-Indian Wells, le Suisse avait déclaré avoir besoin de repos. Pas de participation à Monte-Carlo, ni Madrid ou encore Rome... mais pour revenir quand ? Pour Roland-Garros ? La question taraude ses fans qui espèrent le voir soulever le trophée pour la deuxième fois de sa carrière, au cours d'une saison où tout semble lui réussir. Et jusqu'ici, rien n'avait filtré sur sa participation.





Ce dimanche, une interview de Roger Federer dans Tennis Channel donne plus d'informations quant à une participation du Suiss aux Internationaux de France. "Oui, j'ai l'intention de jouer Roland-Garros. Je sens simplement que j'ai vraiment besoin d'avoir faim et d'être excité pour passer à la terre battue. Si j'y vais, c'est aussi pour y réaliser quelque chose. Le but n'est pas juste de me montrer aux fans qui veulent me voir et de les rendre heureux en disant "voilà les gars, je suis là et on va voir ce qui se passera." Non, le but est d'y aller en se disant "on va voir ce qui se passe, mais je veux y réaliser quelque chose". Mais de toute façon, Rafa (Nadal) est le favori. Il est tellement fort sur terre, il l'a encore montré en remportant son dixième Monte-Carlo, ce qui est éblouissant. Et Novak (Djokovic) aussi, qui a gagné l'année passée es très fort. Je pense qu'ils sont les favoris numéro 1 et 2. Bref, ce sera difficile là-bas, mais l'objectif est d'aller à Roland-Garros."





Pour l'annonce officielle de sa participation, nous devons tout de même attendre le 10 mai.