Le Serbe Novak Djokovic est venu à bout de Roger Federer dans un duel épique et de haut niveau vol en demi-finales du tournoi de tennis de Paris-Bercy samedi.

Djokovic, numéro 2 mondial, s'est imposé 7-6 (8/6), 5-7, 7-6 (7/3) pour rejoindre la finale de ce rendez-vous ATP Masters 1000 sur surface dure doté de 4.872.105 euros.

Djokovic l'a emporté au bout de 3 heures de jeu. Il s'agissait de la 47e confrontation entre ces deux monuments du tennis mondial. Djokovic, 31 ans, mène 25 victoires à 22 désormais sur le Suisse, 37 ans, numéro 3 mondial.

En finale dimanche, Novak Djokovic, déjà assuré de retrouver une place de numéro 1 mondial lundi, sera opposé au jeune Russe de 22 ans, Karen Khachanov (ATP 18), vainqueur de son côté de l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8) - 6-4, 6-1 - dans l'autre demi-finale.

Novak Djokovic visera un 73e titre ATP après avoir remporté déjà cette année, Wimbledon, l'US Open et les Masters 1000 de Cincinnati et Shanghai. Le Serbe s'est déjà imposé à Paris à quatre reprises (2009, 2013, 2014 et 2015).

Khachanov compte lui 3 tournois ATP à son palmarès avec des succès à Chengdu en 2016 ainsi qu'à Marseille et Moscou cete année. Ce sera sa première finale dans un ATP Masters 1000.