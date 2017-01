Patrick Mouratoglou, l’entraîneur de Serena Williams, revient sur le phénomène de la famille Williams.

Est-ce surprenant de voir cette longévité en ce moment dans le tennis ?

"Ce n’est pas un phénomène si nouveau… Les immenses championnes et champions arrivent à traverser x générations pour continuer à gagner, mais bon ce sont quand même des exceptions."

Cette nouvelle finale entre Serena et Venus, ce n’était pas gagné…

"Oui, mais tant mieux ! Ce sont d’immenses championnes. Cette année, la surface est très rapide. Ce n’est pas un hasard si les quatre demi-finalistes jouent très vite et frappent très fort et dans des filières très courtes."

Le retour de Venus, cela vous surprend ?

"Je suis surpris, oui et non, parce qu’elle était déjà revenue dans le Top 10 à un moment. Elle avait déjà été surprenante. On s’attendait à ce qu’elle continue."

Qu’avez-vous pensé du niveau de jeu de Serena et comment voyez-vous le prochain match ?

"J’étais très content de son pourcentage de premières balles comparé au tour précédent. Elle a été très bonne au retour aussi. Elle est restée constante, n’a jamais laissé son adversaire revenir dans le match, ce qui était important. Je suis content de la façon dont son niveau de jeu évolue."

Sur quoi la finale va se jouer ?

"Sur le paramètre émotionnel, c’est sûr parce que je ne sais pas comment Venus réagira au fait qu’elle est de nouveau en finale. Aussi sur l’avantage psychologique qu’a Serena. Dans le jeu, je pense que Serena évolue un petit ton au-dessus de sa sœur et que si elle joue ce niveau-là, elle aura plus de chances de gagner que son adversaire."