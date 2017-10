Le Français Lucas Pouille (ATP 24) espère, dans quelques semaines, disputer sa première finale de Coupe Davis pour vivre des émotions fortes à Lille, lui l’enfant du Nord. Très proche de David Goffin, il sait que cela donnera aussi une saveur particulière à ce duel franco-belge. En marge du tournoi de Pékin, il s’est confié sur cette amitié, sur cette finale à venir ainsi que sur son rôle dans l’équipe de France.

Comment êtes-vous devenu si proche de David Goffin ?

"On a dû se rencontrer pour la première fois quand on s’est joué à Brisbane en janvier 2016. C’est vraiment à partir de ce moment-là qu’on a commencé à se voir régulièrement. Et depuis c’est vrai qu’on est devenu de très, très bons amis et on passe beaucoup de temps ensemble. Le fait que nos copines soient aussi devenues très amies fait aussi qu’on s’est rapproché et qu’on a été amené à passer du temps ensemble. David, c’est un mec super… D’une gentillesse incroyable. C’est difficile de ne pas l’apprécier."

David parle souvent d’une saine émulation entre vous deux…

"Oui, c’est sûr. Quand on voit les résultats que l’un a, cela nous pousse et cela crée une certaine émulation qui est bonne pour nous. Il y a une rivalité mais qui est saine et cela, c’est super-positif."

Cela sera-t-il facile de jouer contre un pote du coup pour cette finale ?

(...)

