Si Steve Darcis a réussi à vaincre sa malédiction australienne, c’est parce que, cette fois, il est arrivé dans les meilleures conditions possibles.

Et ce, grâce au stage effectué cet hiver à Abou Dhabi avec la fondation Hope And Spirit de Daniel Meyers. "Je ne suis pas souvent arrivé au top physiquement ici", confirme Darcis. "J’ai rarement été à 200 % pour entamer l’Open d’Australie. Mais là j’étais prêt, fit, vraiment bien et je crois que cela se voit sur le terrain; cela se voit dans mon jeu."

Quand le corps va enfin bien, c’est évidemment plus facile pour la tête. "Jouer sans douleur, cela fait quand même du bien au moral. Là j’ai mal nulle part; j’en profite un maximum."

Daniel Meyers, qui a failli louper son vol de retour pour ne pas rater la fin du match de Darcis, est ravi de voir que ce stage est en train de payer au-delà des espérances de Darcis. "On a fait une superbe préparation dans une ambiance de travail d’équipe. Le partage des compétences et la bonne ambiance ont joué. C’est un cumul. Steve est fit physiquement et mentalement. Aujourd’hui, dans le jeu, il a aussi fait preuve de beaucoup d’ingéniosité, alors que je craignais ce match. Après le parcours mouvementé qu’il a eu dernièrement, c’est exceptionnel."

Son père: "C’est un autre homme"

Le père de Steve Darcis était rempli de fierté après cette qualification au troisième tour suivie depuis la Belgique.

Quel sentiment vous inspire la victoire de Steve ?

"C’est fantastique ! Je me souviens encore de son premier match à Melbourne, face à Lleyton Hewitt (en 2008) : il avait pris une correction (6-0, 6-3, 6-0) . Mais cette histoire de fin de la malédiction, ce n’est pas important; ce qui l’est, ce sont ces deux tours passés après tous les ennuis rencontrés. Il a eu la meilleure préparation jamais eue et voilà !"

Quels changements voyez-vous en lui en ce début de saison ?

"Il a 32 ans et n’a jamais autant pris de plaisir sur le court, n’a jamais été aussi serein. Il n’est plus négatif, alors qu’avant, je ne cessais de lui dire qu’il dispersait son énergie là-dedans. Dans le quatrième set, je l’ai vu sourire et serrer le poing : jamais il n’aurait fait cela avant. Là, j’ai vu un beau joueur avec une belle attitude, et c’est ma plus grande fierté. C’est un autre homme."

Y a-t-il eu des moments où vous avez pensé qu’il allait raccrocher ?

"J’y ai toujours cru. J’ai toujours cru en lui, depuis le départ. Mais avec toutes ces blessures… Je n’ai pas douté; seulement après son opération à l’épaule, je m’attendais à ce qu’il arrête. Mais il y a cru. Il a douté, nous aussi, mais aujourd’hui, c’est une récompense énorme. C’est vraiment un exemple, parce que je l’avais vu démoralisé. Là, c’est une seconde carrière. Il n’y a plus de stress, que du bonus."

Vous a-t-il épaté ?

"Je ne suis pas quelqu’un de facilement impressionnable, je relativise donc beaucoup. Là, je suis euphorique mais je sais qu’il y a plus important qu’un match de tennis. Mais, là, franchement, oui, il m’épate. Je suis fier de lui, pas parce qu’il a gagné ce match mais pour son attitude. Le travail paie. Le talent, il l’a, mais cela ne suffit pas. C’est un plaisir de le voir s’amuser sur le court."