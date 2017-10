Depuis l’an 2000, l’ATP a mis en place un classement parallèle appelé la Race. Tous les joueurs partent avec 0 point après le Masters 1.000 de Paris-Bercy, le dernier tournoi d’une saison. Ce ranking a pour but de déterminer les huit meilleurs joueurs qui seront invités au Masters. La Race ne tient compte que des points gagnés sur les 4 tournois du Grand Chelem, le Masters, les 9 tournois Masters 1.000 et les 5 meilleurs résultats sur l’ensemble des autres tournois (ATP 500 et ATP 250).

>>>> Qui est déjà qualifié pour le Masters ?

>>>> Qui a des chances de se qualifier dès cette semaine ?

>>>> À qui les deux dernières places ?