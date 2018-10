Wimbledon va introduire un tie-break dans le 5e set, à partir de 12 jeux, ont annoncé vendredi les organisateurs du 3e tournoi du Grand Chelem de l'année.

Il n'y a jusqu'a présent pas de tie-break dans la dernière manche, ce qui peut donner lieu à des matches à rallonge. C'est sur le gazon londonien qu'a eu lieu le match le plus long de l'histoire du tennis en 2010. L'Américain John Isner avait battu le Français Nicolas Mahut en cinq sets après 11 heures et 5 minutes de jeu, réparties sur trois jours. Isner s'était imposé 70-68 dans un 5e set qui a duré 8 heures et 11 minutes.

Ce record ne risque pas d'être battu. A partir de l'année prochaine, il y aura un jeu décisif à partir de 12 jeux partout dans le 5e set. Cette régle s'appliquera à toutes les catégories, à l'exception du tennis en chaise roulante, qui se joue déjà en trois manches avec tie-break.

"Alors que nous savons que les matches qui durent dans le cinquième set sont rares, nous avons le sentiment qu'un tie-break à 12-12 permet aux joueurs d'avoir l'opportunité de prendre l'avantage dans le match, tout en laissant que le match s'achever dans des délais raisonnables", écrivent les organisateurs de Wimbledon.