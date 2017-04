S’il s’est, à nouveau, fait chambrer par le public anderlechtois, Michel Preud’homme est resté assez calme dimanche. C’est uniquement à ses joueurs qu’il en voulait pendant et après la rencontre.

Si aucun Brugeois n’était vraiment au niveau dans ce topper, si ce n’est Butelle et Wesley, MPh a ciblé ses critiques sur les joueurs qui n’ont pas assez mouillé le maillot. "Quand j’ai fait monter Claudemir, j’ai vu un joueur qui s’est battu et qui a amené la grosse occasion de Wesley grâce à un pressing haut. Maintenant, je vais uniquement compter sur des joueurs comme lui. Ceux qui ne veulent plus jouer au Club Bruges resteront sur le banc. Et j’ai bien vu qui se battait."

Malgré son exclusion assez stupide, Vormer n’était pas vraiment ciblé par le coach brugeois ("Ce n’était pas malin de sa part mais les dégâts étaient déjà là.") S’il n’a pas voulu donner de nom, MPh donnait l’impression de cibler Jose Izquierdo, un Soulier d’Or méconnaissable dimanche. C’est d’ailleurs le Colombien qui est sorti très tôt (pour Claudemir, justement) en deuxième mi-temps pour compenser l’exclusion de Vormer… La composition des prochaines rencontres du Club, à commencer par celle de mercredi contre Ostende, donneront assurément plus d’informations à ce sujet.

Quand on a fait remarquer à MPh que le topper de dimanche ressemblait au match du titre de la saison passée mais avec les rôles inversés, il a hoché la tête et en a profité pour tacler à nouveau certains de ses joueurs. "Oui, c’est vrai qu’on peut comparer ces deux rencontres. J’y ai pensé aussi. Mais cela ne devrait malheureusement pas arriver car on joue pratiquement avec les mêmes joueurs que l’an passé… Je ne vais pas faire toute l’analyse avec vous. C’est avec mes joueurs que je la ferai."

Cela risque de chauffer dans la salle de debrief à Bruges en ce début de semaine…