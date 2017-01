Fin du deuxième set dans la demi-finale de l'Open d'Australie qui voit Wawrinka et Federer croiser le fer pour composter leur billet pour la finale du tournoi. Roger vient de remporter les deux premières manches (7-5/6-3), quand Iron Stan fait appel au kinésithérapeute.





Cinq minutes plus tard, Wawrinka revient sur le cour avec une bande en dessous du genou droit. Derrière, le mieux classé des deux Suisses au classement ATP (Wawrinka est numéro 3 mondial tandis que Roger pointe pour le moment au 14e) remporte la troisième et la quatrième manche (6-1/6-4). Obligés de disputer un cinquième et dernier set, les deux joueurs doivent puiser dans leurs ressources. Moment choisi par Roger Federer pour, à son tour, faire appel au kiné et se retirer pendant... 7 minutes dans les vestiaires. A son retour, l'ex-numéro un mondial termine le travail en empochant le set décisif (6-3) et se qualifie pour la finale du tournoi du Grand Chelem.



L'accession à la finale s'est-elle jouée durant ces deux pauses ? Tentative de réponse avec un psychologue du sport...

