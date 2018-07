Les anciens dictent leur loi sur le gazon.



Éclipsé médiatiquement par la Coupe du Monde de football, le Grand Chelem londonien a été celui des retours improbables avec les victoires de Novak Djokovic chez les hommes et d’Angelique Kerber chez les femmes. Mais le tournoi du All England Club a également laissé d’autres enseignements. Retour sur une quinzaine à surprises



La renaissance: Djokovic s’est inspiré de Federer et Nadal