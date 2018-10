Le tirage des simples a été acté, Mertens doit encore patienter.

Suite au forfait d’Halep causé par une blessure au dos, c’est donc Kiki Bertens, lauréate du prix de la meilleure progression en 2018 (en marge du tirage), qui fera place parmi ce tableau regroupant (théoriquement) les huit meilleures joueuses mondiales. On retrouvera donc au sein du groupe rouge l’Allemande Angelique Kerber (3e), la Japonaise Naomi Osaka (4e), l’Américaine Sloane Stephens (8e) et donc la Néerlandaise Kiki Bertens (10e). Dans l’autre poule (groupe blanc), on verra s’affronter la Danoise Caroline Wozniacki (2e), la Tchèque Petra Kvitova (7e), l'Ukrainienne Elina Svitolina (6e) et la Tchèque Karolina Pliskova (5e). Rappelons que les deux premières de chaque groupe fileront en demi-finales. Début des hostilités ce dimanche avec le duel Svitolina-Kvitova suivi de Wozniacki-Pliskova.

La compétition de doubles, où Elise Mertens prendra place aux côtés de Demi Schuurs, commencera, pour sa part, jeudi prochain et le tirage s’effectuera, lui, mardi. A noter qu’en doubles, il n’y a pas de phase de poules, les formations s’alignent directement en phase éliminatoire, soit en quarts.