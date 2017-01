Que serait devenu Roger sans l'arrivée supersonique de Rafa sur le circuit ? Si on fait les comptes, Nadal aura privé Federer d'au moins sept trophées du Grand Chelem. Mais l'Espagnol a apporté bien plus que ça à son rival. Un commentaire de Maxime Brouillard.



Wimbledon 2003, Roger Federer remporte sa première levée du Grand Chelem dans ce qui allait devenir son jardin. Sur le central du All England Lawn Tennis and Croquet Club, le Suisse écrit la préface de sa propre légende en dominant en trois manches l'Australien Mark Philippoussis. L'année suivante, tout comme en 2006, il s'offre Melbourne, Wimbledon et l'US Open.



Numéro 1 mondial, celui qui est devenu le Maître règne sans partage sur un circuit qu'il domine de la tête et des épaules. Trop fort pour ses adversaires, le joueur au toucher d’orfèvre marche sur le circuit... sauf sur la terre battue de Roland Garros sur laquelle il ne fait pas vraiment d'étincelles.



(...)

