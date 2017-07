L'Ecossais Andy Murray, N.1 mondial, 30 ans, et son épouse Kim Sears, 29 ans, attendent leur deuxième enfant.

C'est ce qu'a confirmé le Britannique dimanche. "Nous sommes très heureux et attendons avec impatience cette naissance", a déclaré Murray. Le tenant du titre a également rassuré sur son état de forme et sa blessure à une hanche, à la veille d'entamer le tournoi du Grand Chelem contre le Kazakh Alexander Bublik (ATP 134).

Mariés depuis 2015, Murray et Kim Sears ont déjà une fille, Sophie, 1 ans.

L'Ecossais a confirmé qu'il était prêt à défendre son titre à Wimbledon. "Je vais être en forme pour jouer sept matches", a assuré Murray. "J'ai rarement été dans cette position de me sentir mal seulement quelques jours avant un Grand Chelem. C'est évidemment un tournoi très important, donc on s'inquiète un peu. C'est un peu stressant de ne pas pouvoir s'entraîner pendant quelques jours", a expliqué le Britannique, embêté par une blessure à une hanche.

Murray avait renoncé à deux rencontres de démonstration la semaine dernière en raison d'une hanche douloureuse. De quoi susciter l'inquiétude à l'approche du tournoi londonien. "Ma hanche me fait mal depuis quelques semaines et cela m'a posé beaucoup de problèmes, pour effectuer certains coups et certains déplacements. C'est pour ça que j'ai dû faire une pause. Ça va beaucoup mieux depuis quelques jours. Chaque jour, l'entraînement va de mieux en mieux", a-t-il expliqué.

La saison de Murray a été compliquée, avec une blessure au coude qui l'a tenu écarté des courts pendant plusieurs semaines. L'Écossais a été sorti dès le premier tour du tournoi du Queen's après avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros.