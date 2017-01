Après six mois d'absence en raison d'une blessure, le Suisse Roger Federer a parfaitement abordé son retour sur les courts, en s'imposant facilement contre le Britannique Daniel Evans 6-3, 6-4, pour son premier match de la Hopman Cup à Perth (Australie), lundi.

Retombé au 16e rang mondial, son classement le plus bas depuis octobre 2002, l'ex-N.1 qui a soigné de longs mois une blessure à un genou n'a mis qu'une heure pour venir à bout du 66e mondial.

Désormais âgé de 35 ans, le recordman de victoires en Grand Chelem (17) passera deux tests plus sérieux, mercredi contre l'Allemand Alexander Zverev, 24e mondial et valeur montante de la nouvelle vague du tennis mondial, puis contre le Français Richard Gasquet (18e mondial).

"Je me sens mieux que je ne le pensais", a déclaré Federer. "J'étais assez ému. Cela fait du bien de mettre son maillot de match et de remonter sur le cours. Ce sont des moments qui me manquaient. Le premier match était bon, mais les attentes étaient plutôt faibles."

Federer dispute la Hopman Cup en duo avec Belinda Bencic (WTA 43). Celle-ci a battu la Britannique Heather Watson (WTA 75) en trois sets (7-5, 3-6, 6-2) et assuré la victoire à la Suisse.

La Hopman Cup sert de préparation à l'Open d'Australie (16-29 janvier), premier tournoi du Grand Chelem.

Dans l'autre match du groupe A, la France a battu 2-1 l'Allemagne. Andrea Petkovic (WTA 55) a donné l'avantage à l'Allemagne en battant 6-2, 6-1 Kristina Mladenovic (WTA 42). Richard Gasquet (ATP 18) a pris la mesure en deux sets (7-5 et 6-3) d'Alexander Zverev (ATP 24). Dans le double décisif, la France l'a emporté 4-2, 4-1.

Dimanche, l'Espagne (Feliciano Lopez et Lara Arruabarrena) avait créé la surprise en battant (2-1) l'Australie (Nick Kyrgios et Daria Gavrilova), tenante du titre tandis que les Etats-Unis (Jack Sock et Coco Vandeweghe) s'étaient imposés (3-0) contre la République tchèque (Adam Pavlasek et Lucie Hradecka).