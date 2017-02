Arthur De Greef (ATP 138) a battu l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 30) au premier tour du tournoi de tennis ATP à Rio de Janeiro au Brésil, épreuve sur terre battue dotée de 1.461.560 dollars.

Le Belge l'a emporté au bout de deux heures et 15 minutes de jeu, en trois sets 6-3, 3-6 et 7-5.

De Greef est le seul Belge dans le tableau final de l'Open de Rio.

"C'est incroyable", a réagi De Greef, qui a signé au Brésil sa 3e victoire dans le tableau final d'un tournoi ATP. "J'ai très bien joué du début à la fin du match. Le public était super et j'ai réussi quelques beaux points. C'est la plus belle victoire et le plus beau moment de ma carrière. C'était fantastique".

Arthur De Greef, petit-fils de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges Guy Thys, affrontera au 2e tour l'Argentin Nicolas Kicker (ATP 123), qui a lui aussi dû passer par les qualifications. "Tout est possible. Battre le tenant du titre m'a donné beaucoup de confiance", dit le numéro 3 belge.