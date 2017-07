Après deux jours qui ont vu Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic quitter le tournoi, Roger Federer fait désormais figure de grand favori. Une aubaine dans sa chasse à un huitième titre à Wimbledon !

Quel regard portez-vous sur votre match ?

"Je joue bien. Je suis reposé, je suis frais, je suis en confiance aussi alors dans ces cas-là de grandes choses se produisent. Je suis évidemment bien mieux préparé pour ce Wimbledon que celui de l’an dernier où j’avais à peine pu m’entraîner à cause de mes problèmes de dos et de genou. Je ne pouvais pas jouer librement, alors que là je suis de nouveau un joueur de tennis normal, je peux me concentrer sur la stratégie."

Que vous inspirent les éliminations de Murray et Djokovic ?

"Je leur souhaite déjà un prompt rétablissement. En tant que rival mais aussi ami, on veut les revoir en bonne santé. Novak n’a jamais raté un tournoi du Grand Chelem, donc ce n’est pas que je veux dire que ça devait arriver mais il a beaucoup joué ces dernières années alors qu’il finisse par se blesser à un moment est logique. Pour Andy, j’espère surtout qu’il n’a pas aggravé les choses en jouant. C’était assez énorme pour lui de jouer ici en sachant sans doute que ses chances étaient minces, j’ai beaucoup de respect pour ça mais j’espère qu’il ne va pas le payer avec une trop longue absence."

Avec le recul, votre décision de couper pendant six mois semblait la bonne…

"C’est normal : une fois que tu passes les 30 ans, il faut veiller à bien doser les séances sportives et les temps de repos au fil des ans. Savoir si tu t’es trop entraîné ou pas assez. Cela a fonctionné pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde. Mais parfois le corps et l’esprit ont juste besoin de repos."

Vous voilà grandissime favori pour le titre avec tout ça !

"Être favori ou pas, ça n’a pas d’intérêt. Il ne reste que de grands cogneurs qui auront leur mot à dire sur les matches. Les trois gars qui restent sont plus grands et plus costauds que moi, donc je vais devoir trouver d’autres solutions pour aller au bout. J’ai assez hâte d’y être."