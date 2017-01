Roger Federer, même à 35 ans, a prouvé qu’il pouvait encore réaliser de belles performances. Absent des terrains depuis plusieurs mois, le Suisse est venu en Australie en qualité de tête de série numéro… 17. Quart de finaliste après avoir éliminé Berdych et Nishikori, le Bâlois continue d’écrire la légende du tennis. Voici 10 chiffres qui le démontrent.0 : Il n’a jamais perdu un match sur abandon dans sa carrière chez les professionnels. Son seul abandon est survenu dans un tournoi junior chez nous, en Belgique, en 1998 (à l’Astrid Bowl de Loverval).17 : Il possède le record de victoires dans les tournois du Grand Chelem avec 17 succès. Ses plus proches poursuivants se nomment Rafael Nadal et Pete Sampras avec 14 titres.25 : Le Suisse est devenu le plus vieux quart de finaliste d’un tournoi du Grand Chelem depuis… 1991, soit 25 ans. Cette année-là Jimmy Connors s’était hissé en demi-finales de l’US Open. En Australie, il n’y avait pas eu de tennisman aussi âgé à ce stade de la compétition depuis Arthur Ashe en 1978 !65 : Federer a pris part à 65 tournois du Grand Chelem d’affilée entre 1999 et 2016 (une série qui s’est achevée en mai 2016 suite à son forfait pour Roland Garros). Un record qui démontre sa longévité et sa régularité hors norme. A l’Open d’Australie, il a pris part à son 67ème tournois majeure. Le record de Fabrice Santoro et ses 70 participations dans les quatre plus prestigieuses compétitions tient toujours.302 : Avec 302 semaines passées en tant que numéro un mondial, personne ne fait mieux que Federer. Sampras (286) et Lendl (270) sont loin derrière lui.307 : Federer a remporté 307 rencontres dans les tournois du Grand Chelem. Connors suit le Suisse dans ce classement avec 233 victoires.200 : Après avoir battu Kei Nishikori (n°5 mondial), Federer s’est offert sa 200e victoire face à un joueur classé dans le top 10, un record. Environ 20% de tous ses succès en carrière ont été réalisés face à un des 10 premiers joueurs mondiaux.2 : Monte-Carlo et Rome sont les deuxqui manquent à son palmarès. Il a pourtant été en finale à quatre reprises pour chacun des deux tournois.49 : Il s’apprête à jouer son 49ème quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem et son 13e à Melbourne (il n’a d’ailleurs jamais perdu à ce stade de la compétition en Australie). Il devance Connors (41) et Djokovic (37) dans ce classement.88 : Avec 88 titres remportés depuis le début de sa carrière, Federer est loin du record très impressionnant détenu par Connors avec 109 trophées. Il est même classé en 3e position dans ce classement derrière Lendl (94 titres).