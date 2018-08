Roger Federer ne s’est plus imposé à New York depuis 2008 et ça commence à lui peser un peu. Alors après son élimination précoce à Wimbledon, il a tourné toute son attention sur l’US Open : rassuré par sa finale à Cincinnati même s’il n’y a pas joué son meilleur niveau, il veut croire que tout va se mettre en place au meilleur moment. Et puis New York, il adore.

(...)