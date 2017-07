Nul ne sait où s’arrêtera Roger Federer. Annoncé en déclin et proche de la retraite voici un an, le Suisse a retrouvé ses jambes de vingt ans et collectionne les exploits depuis le début de l’année. Porté par cet état de grâce, il est en train de pulvériser bien des records et d’écrire l’histoire avec sa raquette magique. Et ce n’est sans doute pas fini. À 35 ans, le Bâlois entend poursuivre sur sa lancée.

Wimbledon: Et pourquoi pas une decima sur le gazon londonien?

En remportant cette année son dixième Roland-Garros, Rafael Nadal semblait avoir décroché la lune et battu un record pour l’éternité. Mais avec huit tournois de Wimbledon désormais scellés sur son CV, Federer n’est pas très loin du record de son rival et ami majorquin. Lors de la cérémonie protocolaire, le Suisse a d’ores et déjà fixé rendez-vous au public du All England Club pour l’édition 2018 où il pourrait déjà égaler le record de victoires de Martina Navratilova (9 succès à Londres). C’est dire s’il n’est actuellement pas dans une logique de semi-retraite. Tant que son physique répondra présent, il disputera Wimbledon. C’est clairement sur le gazon du Centre Court qu’il se sent le plus à l’aise, un peu comme Nadal sur la terre battue de la Porte d’Auteuil. Les deux hommes sont décidément des champions hors catégorie !

Grands Chelems: Le chiffre 20 n’est plus du tout tabou !

En s’adjugeant ce dimanche son huitième tournoi de Wimbledon, le Suisse a porté à 19 le nombre de ses sacres en Grand Chelem. C’est évidemment le plus phénoménal de ses nombreux records. Il précède au classement Rafael Nadal (15 titres), Pete Sampras (14), Novak Djokovic (12) et Bjorn Borg (11). La question est évidemment de savoir s’il peut entrer un peu plus dans l’histoire et remporter un vingtième tournoi majeur. S’il conserve sa forme actuelle, la réponse est évidemment oui. Et peut-être même déjà cette année à l’occasion de l’US Open, un tournoi qu’il a déjà gagné à cinq reprises, entre 2004 et 2008. Federer évolue actuellement sur un petit nuage, totalement libéré, sans pression aucune. Et son corps tient le coup. Certes, les surfaces dures sont probablement les plus astreignantes physiquement mais c’est une surface qui convient parfaitement à son style de jeu. Du coup, le chiffre 20 n’est plus du tout tabou. Et certains se disent qu’il pourrait même, à terme, titiller le record de Serena Williams, lauréate de 23 Grands Chelems !

Number One: Le trône en point de mire

Et si, à 35 ans, Roger Federer redevenait numéro un mondial? L’idée n’a rien de farfelue. Elle s’inscrit même dans une forme de logique. Cette année, il a déjà remporté cinq tournois : l’Open d’Australie, Indian Wells, Miami, Halle et Wimbledon. Vu qu’il n’aura aucun point à défendre durant la seconde moitié de la saison (il était hors circuit l’année passée durant cette période), il bénéficie d’une voie royale pour récupérer un trône qu’il avait perdu en novembre 2012 après 302 semaines de domination. Et pour devenir, de facto, le joueur le plus vieux de l’histoire à occuper le fauteuil (Agassi avait 33 ans). Bizarrement, c’est Rafael Nadal qui pourrait être son plus sérieux adversaire dans cette course vers le sommet. L’Espagnol signe aussi une saison exceptionnelle (déjà 4 titres ATP) et n’aura quasiment aucun point à défendre d’ici la fin de l’année. Le duel est servi show entre les deux anciens !

Masters: Le maître du temps

Roger Federer a déjà remporté six fois le Masters, en 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 et 2011. Il précède, au tableau d’honneur de ce tournoi des Maîtres, Pete Sampras, Ivan Lendl et Novak Djokovic, lauréats à cinq reprises. Et, là aussi, le champion helvète peut viser bien plus haut encore. Le jeu indoor sur surface rapide est l’une de ses spécialités. Et s’il parvient à garder sa forme actuelle jusqu’au mois de novembre, il peut parfaitement ajouter un septième scalp à son tableau de chasse. Grâce à son titre à Wimbledon, il est d’ores et déjà assuré d’être qualifié pour le rendez-vous de l’O2 à Londres. Pour l’occasion, il participerait au quinzième Masters de sa carrière avec 10 finales à la clé. Un chiffre hallucinant qui en dit long sur la régularité de ses performances au plus haut niveau depuis qu’il est passé professionnel en 1998.

Longévité: Rosewall avait gagné à 37 ans

Federer a participé, à Wimbledon, à son 70e tournoi du Grand Chelem de sa carrière, égalant le record de participation de Fabrice Santoro. La comparaison s’arrête évidemment à ce chiffre puisque là où le Suisse a remporté 19 titres en simples, le Français n’en a pas gagné un seul. Lors du prochain US Open, Federer ajoutera donc un nouveau record à son palmarès avec 71 Majors disputés. Jusqu’où ira-t-il ? Nul ne le sait. "L’important est de bien me soigner et de préserver mon corps", répète-t-il, sûr d’avoir pris la bonne décision en faisant l’impasse sur Roland-Garros cette année. En 1972, l’Australien Ken Rosewall avait remporté l’Open d’Australie à 37 ans et deux mois. Encore un record à battre !