Vous n’avez repris l’entraînement intensif que fin novembre : vous saviez que ce serait si long ?

"Oui, le but a toujours été d’être physiquement totalement prêt entre fin novembre et début décembre. C’était déjà ce qu’on s’était dit quand avec l’équipe, on s’est assis après Wimbledon. On savait que cela prendrait du temps car il fallait donner beaucoup de repos à mon genou gauche. On ne s’est mis aucune urgence. On y est allé progressivement et petit à petit on a travaillé plus dur, on a enchaîné sur plus de jours, sur plus d’heures. J’ai pris deux semaines de vacances début novembre et ensuite je savais que les six semaines suivantes seraient cruciales afin de voir combien de charge je pouvais encaisser sur les jambes. Rapidement, on a réalisé que, même si je n’étais évidemment pas à 100 %, les choses se déroulaient très bien. Je n’ai eu aucune rechute. Donc oui, ça semble très long mais on a toujours su ce qu’on avait à faire. Le plan a été respecté; cela me rend très heureux."

Étiez-vous inquiet pendant cette période ?

"Le positif a été de ne pas devoir me faire opérer après Wimbledon. La priorité était de ne pas subir deux opérations dans la même année. J’avais juste besoin de repos; ce n’est pas comme si je ne pouvais plus du tout jouer : je pouvais taper sans me déplacer, ou même en marchant. Juste avant l’US Open, j’ai tenté de rejouer mais rapidement le genou a mal réagi. Je me suis juste dit : "Ok bien essayé, mais c’est trop tôt." Mais je voulais aussi garder le contact avec la balle, faire quelques services régulièrement pour ne pas trop m’éloigner du jeu. J’ai surtout passé beaucoup de temps à la gym et avec le physio pour faire du renforcement, donc à chaque fois que j’ai pu retrouver un peu le court c’était très agréable. Je pense que cela pourrait être au final bénéfique : cela va me redonner de la fraîcheur, peut-être que mon corps avait plus besoin de repos que je ne le pensais. Mais je n’ai jamais eu peur pour ma carrière, à partir du moment où j’ai su qu’il n’y aurait pas de nouvelle opération. Six mois d’arrêt en vingt ans de carrière, ça va. Je n’aurai aucun regret : j’ai fait tout ce que je pouvais. Toute cette période ne m’a pas semblé si difficile, il y a même des aspects qui m’ont plu… Et puis vers la fin de la saison, le tennis a commencé à me manquer. C’est bon signe."

Qu’attendez-vous de la Hopman Cup ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.