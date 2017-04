Les organisateurs du tournoi de Roland-Garros ont dévoilé la première liste des 104 joueurs et 108 joueuses assurés de participer au tableau final, ce qu’on appelle le cut. Une affiche très théorique qui, d’ici le début de l’épreuve, risque encore d’être fortement influencée par la valse des forfaits, compensée en partie par celle des wild cards .

Deux grandes décisions doivent encore tomber : les organisateurs accorderont-ils une invitation à Maria Sharapova, qui est en train de prouver à Stuttgart qu’elle revient plus forte que jamais ? Et Roger Federer sera-t-il de la partie dans le tableau masculin ? Après sa vague de succès tôt dans l’année (Australie, Indian Wells, Miami), le Suisse avait décidé de prendre un peu de repos.

"Mon corps en a besoin, je ne rejouerai sans doute pas avant Roland-Garros", avait-il dit à l’époque. Un peu plus tard, il mettait même en cause sa participation à l’Open de France. "Je ferai le point à l’issue de la période de préparation à Dubai, aux environs du 10 mai. Si ma pause ne dure pas 7 semaines, elle en durera 10, mais une chose est certaine : je ne jouerai plus pour jouer."

D’autant que même s’il n’a plus gagné l’Open de France depuis 2009, Federer préférerait encore briller à Wimbledon. Deux jours plus tard, il confirmait ("Il est possible que je sois absent à Roland-Garros") tout en laissant un message d’espoir aux fans de tennis et aux organisateurs : "Je crois tout de même que je serai là".

Vendredi, au moment de présenter le cut, Guy Forget, le directeur du tournoi, a bien entendu été harcelé de questions à ce sujet. "Actuellement, je ne dispose d’aucune information permettant de conclure à une absence de Federer", a-t-il dit. "Il m’a promis qu’il serait là et je compte sur lui car c’est le meilleur joueur du moment."

Les Belges, eux, seront au nombre de 5 : David Goffin et Steve Darcis chez les messieurs, Elise Mertens, Yanina Wickmayer et Kirsten Flipkens chez les dames.





Sept Belges dans la salle d’attente

Outre les 5 Belges assurés d’une place au tableau final, Maryna Zanevska garde une chance d’être repêchée, mais il faudrait pour cela que 6 joueuses au moins déclarent forfait. Les autres devront passer par les qualifications (qui offriront 16 places) ou obtenir une wild card (on peut rêver). L’année dernière, pour entrer dans le tableau des qualifications, il fallait être 242 mondial chez les messieurs et 239e chez les filles. Cela signifie que, si ils ou elles conservent leur rang d’ici le 20 mai, Ruben Bemelmans, Arthur De Greef, Kimmer Coppejans, Joris De Loore, Yannik Reuter, Alison Van Uytvanck et An-Sophie Mestach conservent une chance. Même si, ces 2 dernières années, Mestach a snobé le rendez-vous parisien pour aller jouer sur dur aux Etats-Unis ou en Asie. Yannick Mertens, Germain Gigounon, Clément Geens et Maxime Authom, eux, vont devoir prendre des points très rapidement.