Romain Barbosa, vainqueur du tournoi de Sharm El Sheikh (15.000 $), est passé cet hiver à l’Académie Justine Henin. "J’avais besoin d’un encadrement pour toute l’année", dit-il.

Il est donc arrivé auprès de Pablo Abaca et de Jonas Wallens qui, pendant un mois, ont travaillé son plus gros point faible: sa condition physique, sans doute responsable des blessures qui avaient émaillé son année 2016. "Ils ont calculé que mon poids de forme était de 78 kg. Or, j’étais souvent entre 83 et 85. Je suis arrivé à l’objectif et je m’y suis maintenu: j’ai même résisté aux fêtes", sourit-il.

(...)