Ruben Bemelmans (ATP 124) va tenter de se qualifier pour la deuxième fois de sa carrière pour le 3e tour d’un Grand Chelem, ce mercredi.

Le Limbourgeois, vainqueur de Tommy Haas au 1er tour, affrontera en deuxième match sur le court n°16 le Russe Daniil Medvedev (ATP 49), 21 ans, tombeur de Stan Wawrinka (ATP 5). "Affronter Medvedev, ce n’est pas mieux que Wawrinka", estime Ruben Bemelmans. "Parce qu’il a gagné ! Il est jeune et il est déjà dans le Top 50. Il joue remarquablement bien, surtout ici sur gazon, avec ses frappes à plat qui fusent. Cela sera un match très difficile. Je vais devoir produire le même niveau que contre Haas. Je vais devoir faire en sorte de dicter les échanges et de contrôler les points. Si on laisse jouer l’adversaire, et qui plus est sur gazon, c’est fini."

Ruben Bemelmans s’est préparé sagement pour ce duel. À l’heure du midi, ce mardi, il a peaufiné ses gammes sur les courts d’entraînement d’Aorangi Park, le complexe qui jouxte le All England Club, en compagnie d’un autre Russe, Karen Khachanov. "Cela fait longtemps que je n’ai plus aussi bien joué dans un tournoi du Grand Chelem. Il le faut d’ailleurs, car tous les meilleurs joueurs du monde sont présents. Cela me donne l’eau à la bouche", poursuivait Bemelmans. "Je sais que ce ne sera pas évident, mais pourquoi ne pas viser plus haut ? Les sensations sont bonnes. Je vais encore regarder quelques vidéos sur You Tube pour trouver l’une ou l’autre faiblesse. Je devrai entamer le match avec une grosse intensité, mais je suis encore frais et prêt à y aller à fond."

Darcis face à Ferrer: "Jouer comme contre Nadal"

Steve Darcis (ATP 61) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour le troisième tour à Wimbledon, ce jeudi. Le Sprimontois, 33 ans, vainqueur en cinq sets du Lituanien Ricardas Berankis (ATP 196), défiera un autre trentenaire en la personne de David Ferrer (ATP 39), ancien n°3 mondial, qui a créé une petite surprise en battant Richard Gasquet (ATP 27).

"Je sais que je peux m'attendre à un match très physique", a-t-il expliqué. "Ferrer n'a pas brillé depuis le début de l'année, je sais qu'il y a été blessé (NdlR : au tendon d'Achille) et qu'il a eu des soucis avec sa raquette, mais il a dû sortir un gros match pour battre Gasquet. Des joueurs comme lui n'ont pas besoin de grand-chose pour se remettre en selle. Mais bon, ma victoire contre Berankis m'a rassuré. J'ai fait un bon match et les sensations sont bonnes."

Steve Darcis s'est préparé sereinement mercredi sous un généreux soleil. Tandis que David Ferrer avait planifié une session d'entraînement avec Juan Martin Del Potro (ATP 32), l'ancien vainqueur de l'US Open, le Liégeois a tapé calmement la balle avec son coach Yannis Demeroutis. Il est prêt pour essayer de prendre sa revanche contre l'Espagnol, qui ne lui avait laissé aucune chance à Roland Garros, en 2008, lors de leur unique précédente confrontation sur le circuit.

"Mon dos va bien", a-t-il glissé dans le restaurant des joueurs, une poche de glace sur le poignet. "Par précaution", sourit-il. "Ferrer va sans doute commettre deux fautes directes sur tout le match, comme d'habitude. Je devrai donc varier, être agressif et monter au filet dès que possible. En fait, jouer dans le même style que j'avais adopté quand j'ai battu Nadal (NdlR: au premier tour en 2013). Ce ne sera pas facile, mais je sais que j'ai les armes pour l'ennuyer."