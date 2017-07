Ruben Bemelmans (ATP 124) va tenter de se qualifier pour la toute première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale d'une levée du Grand Chelem, ce vendredi à Wimbledon.

Battu au troisième tour par le Suisse Stan Wawrinka (ATP 5) en 2015 à l'US Open, le Limbourgeois, 29 ans, issu des qualifications, affrontera sur le gazon londonien le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 42), 31 ans, ancien n°10 de la hiérarchie.

"J'avoue que je ne m'y attendais pas vraiment, mais je suis évidemment ravi", a-t-il confié. "A la suite de mon élimination prématurée au tournoi de Halle (NdlR: contre le Slovaque Lukas Lacko au premier tour des qualifications), j'ai beaucoup parlé avec mon coach (NdlR: le Néerlandais Fred Hemmes). Nous avons remis les points sur les i et établi les schémas de jeu que je devais appliquer pour me remettre en selle. Et je suis très heureux que tout se soit mis en place ici. Medvedev n'était pas un client, mais j'ai fait preuve de ressort sur le plan mental et pratiqué du bon tennis".

Il s'agira de la première confrontation sur le circuit entre Ruben Bemelmans et Kevin Anderson. Le gaucher de Genk ne partira pas favori contre le colosse Sud-Africain de 2,03 m, déjà huitième de finaliste à deux reprises à Wimbledon et qui semble avoir retrouvé la forme après une année 2016 gâchée par des blessures, mais fort de la confiance accumulée ces derniers jours, il y croit. "J'ai bien récupéré de mon match contre Medvedev et je serai prêt", glissa-t-il avant de partir taper la balle avec son coach. "Anderson a beaucoup d'expérience et il adore également jouer sur gazon. Il sert super fort et pratique un tennis très agressif vers l'avant. Mais bon, de mon côté, je sers bien aussi et je suis très solide du fond du court. Le fait qu'il ne me connaisse pas très bien peut constituer un avantage. Je dois essayer de le faire douter sur son service et lui mettre la pression. En tout cas, ce sera un chouette match", conclut-il.

