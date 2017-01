Steve Darcis n'a pas réussi à se qualifier pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem, vendredi à l'Open d'Australie de tennis, la première des quatre manches du Grand chelem-2017.

La belle aventure a pris fin sur le Show Court 3 contre l'Italien Andreas Seppi (ATP 89). Le Sprimontois s'est incliné 4-6, 6-4, 7-6 (7/1) et 7-6 (7/2). "e suis déçu, évidemment, car des occasions pareilles, je sais que je n'en aurai plus 50.000", a-t-il confié.

Le coup n'est pourtant pas passé loin pour Steve Darcis. Le Liégeois a ainsi mené 5-3 dans le troisième set contre Andreas Seppi et s'est encore retrouvé à deux points - 6-5, 15-30 - d'égaliser à deux manches partout. Et à l'arrivée, il a perdu les deux derniers sets au tie-break.

"C'est dommage. Je sers tout de même pour le gain du troisième set à 5-4 et il livre peut-être son meilleur jeu de retour du match à ce moment-là. Je rate aussi un bête point à 30-30 avec le vent. Et il lui me sort un coup miraculeux à 4-2 dans le dernier tie-break. Ce sont ces petites choses qui font gagner ou perdre. Les conditions de jeu étaient vraiment dures. Ce n'est pas facile de jouer au tennis quand il y a des tornades à chaque point, mais il y avait de l'engagement. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais il a mieux joué aux moments importants que moi et en tennis, c'est ce qui compte..."

Steve Darcis peut toutefois être très fier de son parcours aux antipodes, alors qu'il n'avait encore jamais réussi à remporter un match dans le tableau final au Melbourne Park.

"Là, je pars déçu, mais je suis certain qu'avec le recul je serai très content. J'ai très bien joué. J'ai fait trois belles semaines, je n'ai mal nulle part. Il y a donc énormément de positif. Bien entendu, il y avait moyen de faire encore mieux, mais j'ai donné le maximum. J'ai perdu, c'est comme ça. Il faut que je continue dans cette voie, car en jouant comme ça, je pourrai aller chercher mon meilleur classement", conclut-il.

C'est-à-dire une 44e place à l'ATP, obtenue en 2008.