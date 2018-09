L’Américaine n’a pas laissé passer sa chance d’atteindre une nouvelle finale à New York.

Battue en finale de Wimbledon, Serena Williams aura une nouvelle chance de remporter un 24e titre du Grand Chelem grâce à sa victoire à sens unique (6-3, 6-0) face à Anastajia Sevastova. La Lettone a fait illusion pendant deux jeux (2-0) avant que Williams ne fasse un noeud à ses nerfs et ne marche sur la rencontre. Il n’y avait absolument rien dans la balle adverse pour perturber l’Américaine : pas assez de vitesse, pas assez de puissance, pas assez de cadence. Les slices et autre amorties se sont fait démolire.

Williams a ainsi validé son billet pour sa 31e finale de Grand Chelem, sa 9e à New York. Un an après la naissance de sa fille, elle a désormais totalement retrouvé ses moyens, notamment ce service qui a été une des grandes clés de sa carrière. Elle a aussi réalisé un superbe match au filet, pour aussi s’épargner la migraine face aux variation de fond de court adverse : “J’ai beaucoup travaillé sur ma volée, et après tout j’ai gagné quelques Majeurs en double aussi alors c’est la preuve que je sais volleyer (sourire). Même si en simple la plupart du temps je ne viens au filet que pour serrer la main”, a confié une Serena de très bonne humeur forcément après ce triomphe.

La protégée de Patrick Mouratoglou semble également bien moins émotive qu’à Wimbledon, sans doute aussi parce qu’elle est portée à chaque instant ici par une foule acquise à sa cause. Et aussi parce que les efforts pour relativiser paient : “Il y a un an j’étais sur la table d’opération alors que je gagne ou que je perde en demi-finales ou en finale ça n’a pas d’importance car j’ai déjà gagné.” Cette demi-finale jouée sous le toit à cause de la tempête qui régnait à New York vendredi soir ne restera en revanche pas dans l’histoire du jeu tant, il faut être honnête, car on s’est franchement ennuyé. La faute à personne, Serena était juste trop forte face à une rivale qui n’avait absolument aucune arme à lui opposer. Espérons pour le show que la finale viendra finir ce tournoi avec la manière qui convient.