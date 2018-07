Serena Williams s'est qualifiée pour la 10e finale de Wimbledon de sa carrière. L'Américaine, 181e joueuse mondiale et 25e tête de série, a battu l'Allemande Julia Görges (WTA 13/N.13) 6-2, 6-4 en demi-finale, jeudi, sur le gazon du All England Club. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes.

Williams, 36 ans, qui a donné naissance à son premier enfant en septembre dernier, dispute son deuxième tournoi du Grand Chelem depuis son retour en mars. Elle avait été éliminée en 8e de finale de Roland-Garros.

Williams visera un 24e titre en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'égaler l'Australienne Margaret Court, détentrice du record absolu de trophées majeurs.

L'Américaine a été titrée 7 fois sur le gazon londonien, en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016. Elle a été battue deux fois, en 2004 et 2008.

En finale, Williams affrontera Angelique Kerber (WTA 10/N.11). L'Allemande de 30 ans a pris la mesure de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 12/N.12) en deux sets, 6-3, 6-3.