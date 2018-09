La pilule n'est pas passée pour l'Américaine, suite à son altercation avec l'arbitre de chaise de la rencontre, Carlos Ramos. D'abord sanctionnée pour coaching, la gagnante de 23 levées du Grand Chelem n'a pas accepté la sentence. La suite a fait le tour du monde: la championne s'emporte, prend un jeu de pénalité et, surtout, sort de son match, qu'elle perd dans la foulée. Et la polémique est lancée.Invitée à s'exprimer par Flywheel Sports, une semaine après les faits, la cadette des soeurs Williams est brièvement revenue sur cette affaire, niant d'abord avoir été avertie une première fois par l'arbitre. "", explique Serena.Frustrée et remontée, Serena s'est adressée avec insistance à Carlos Ramos, qu'elle a notamment accusé de sexisme pour son somportement envers elle. Là aussi, Williams persite dans ses propos. "", insite-t-elle, "Enfin, l'Américaine se montre convaincue de l'importance de mener ce combat. "", conclut la maman de 36 ans.