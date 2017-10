L'Espagnol Rafael Nadal jouera dimanche la finale du tournoi de tennis de Shanghaï, en Chine. Samedi, le N.1 mondial a éliminé le Croate Marin Cilic, 5e mondial, en demi-finale du 8e et avant-dernier Masters 1000 de la saison, joué sur surface dure en salle et doté de 5.924.890 dollars.

Nadal a gagné 7-5 et 7-6 (7/3) en 2h12. Grâce à ce cinquième succès en six duels face à Cilic, le Majorquin de 31 ans vient d'aligner 16 matchs consécutifs victorieux depuis l'US Open.

Il sera opposé au vainqueur de la seconde demi-finale entre le Suisse Roger Federer (ATP 2) et l'Argentin Juan Martin Del Potro (ATP 23).

Dans le premier set, l'Espagnol a dû sauver trois balles de set à 4-5 avant de terminer la manche en force, réalisant au passage son seul break (7-5). Poursuivant sur sa lancée, il mena 3-1. C'est alors que Cilic a réagi. Il a pris le service du maître de la terre battue, qui n'avait pas encore perdu sa mise en jeu dans la mégalopole chinoise, pour égaliser à 3-3. A 4-4, Nadal mit la pression, prit la mise jeu de son adversaire (5-4) et s'offrit une première balle de match. Le Croate la sauva. Le match n'était pas fini. Il revint à 5-5 et assura ensuite son service pour mener 5-6. Un jeu décisif les départagea. Nadal mena 4/2 puis 5/3 et ne manqua pas sa seconde balle de match (7/3).

Nadal jouera sa deuxième finale à Shanghaï après celle perdue en 2009, la 10e de l'année et la 111e de sa carrière. Il compte déjà 75 titres ATP dont 6 cette année: Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Roland Garros, US Open et Pékin. Il a perdu les finales à l'Australian Open, Acapulco et Miami.

Rafa compte un record de 30 victoires dans les Masters 1000. Il partage celui-ci avec le Serbe Novak Djokovic. Il peut devenir seul recordman dimanche. Federer est 3e dans ce classement avec 26 titres dans les plus importants tournois du circuit après ceux du Grand Chelem.