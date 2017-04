Maria Sharapova s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du tournoi WTA de Stuttgart, une épreuve sur terre battue dotée de 776.000 dollars. La Russe, qui effectue son retour après une suspension pour dopage, a battu au 2e tour sa compatriote Ekaterina Makarova (WTA 43) 7-5, 6-1 en 1heure et 19 minutes.

Sharapova sera opposée en quarts de finale à la qualifiée estonienne Anett Kontaveit (WTA 73). Celle-ci a créé la surprise en sortant du tournoi l'Espagnole Garbiñe Muguruza (WTA 6), 5e tete de série, en trois sets 2-6, 7-6 (7/1) et 6-1.

Maria Sharapova a été suspendue 15 mois pour dopage après avoir été contrôlée positive au meldonium en janvier 2016 lors de l'Open d'Australie. L'ancienne N.1 mondiale, lauréate de cinq tournois du Grand Chelem, a joué son premier match mercredi, au lendemain de la fin de sa suspension. Elle a battu au 1er tour l'Italienne Roberta Vinci (WTA 36) 7-5, 6-3 après 1 heure et 44 minutes de jeu.

La Russe a bénéficié d'une invitation des organisateurs du tournoi qu'elle a gagné à trois reprises (2012, 2013, 2014).





WTA Istanbul: Elise Mertens contre Cagla Buyukakcay en quarts de finale

Elise Mertens affrontera la Turque Cagla Buyukakcay en quarts de finale du tournoi WTA d'Istanbul. Jeudi, Cagla Buyukakcay (WTA 181), tombeuse de Maryna Zanevska (WTA 116) au premier tour, a battu au 2e tour la Hongroise Timea Babos (WTA 30), 2e tête de série de ce tournoi de tennis sur terre battue doté de 250.000 dollars, en deux sets 6-4, 7-6 (7/5) et 1h59 de jeu.

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 65), 6e tête de série, avait écarté au 2e tour l'Italienne Sara Errani (WTA 101) en trois sets 7-6 (7/3), 3-6 et 6-3 au bout de 2 heures et 45 minutes de match.

Ce sera la première rencontre entre Elise Mertens, 21 ans, et Cagla Buyukakcay, 27 ans.