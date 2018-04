Maria Sharapova (WTA 41), bénéficiaire d'une invitation, a été battue en trois sets par la Française Caroline Garcia (WTA 7/N.6) dans le choc du premier tour au tournoi de tennis WTA de Stuttgart (terre battue/816.000 euros), mardi en Allemagne.

La Russe de 31 ans, triple lauréate du tournoi allemand (2012, 2013 et 2014), a remporté la première manche, déployant une bonne qualité de jeu. La Française, 24 ans, a commis moins de faute dans le second set. Au terme d'un bras de fer impressionnant entre les deux joueuses dans le tie-break, Garcia a forcé son adversaire à disputer une troisième manche décisive.

Malgré ses 17 aces durant la rencontre, Sharapova, six titres majeurs au palmarès, a perdu deux fois son service dans le 3e set, s'inclinant finalement 3-6, 7-6 (6) et 6-4 après 2 heures et 47 minutes de jeu d'un âpre duel.

Garcia jouera contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 15 ans, sortie gagnante de sa rencontre face à l'Allemande Antonia Lottner (WTA 155), bénéficiaire d'une invitation.