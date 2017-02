C'est désormais officiel!

Simona Halep, quatrième joueuse mondiale, ne disputera pas le match de Fed Cup (groupe mondial II) entre la Roumanie et la Belgique les 11 et 12 février prochains à Bucarest. Blessée au genou, elle avait dû déclarer forfait avant les quarts de finale du tournoi de Saint-Pétersbourg. Elle a confirmé samedi en arrivant à l'aéroport Henri Coanda qu'elle n'effectuerait son retour à la compétition qu'à Indian Wells, du 8 au 19 mars.

"J'ai passé une IRM et la blessure est sérieuse", dit Halep. "Le tendon et le ligament ne sont pas touchés mais il y a de l'inflammation et du liquide. Je souffrais déjà du genou avant Saint-Pétersbourg mais, comme je n'avais plus rien senti à l'entraînement, j'avais décidé d'y aller. J'ai cependant eu mal dès le lendemain du premier matchJ'ai essayé plusieurs traitements mais rien n'a fonctionné et les médecins me prescrivent du repos. Je ne jouerai donc pas la Fed Cup, ni le tournoi de Dubaï (19 au 25 février).

L'équipe roumaine sera donc composée d'Irina Begu (WTA 28), Monica Niculescu (WTA 35), Sorana Cirstea (WTA 59) et Patricia Maria Tig (WTA 104), initialement réserviste.

"Je pense cependant que, même sans moi, la Roumanie peut battre la Belgique si le public nous soutient", dit Halep. "Yanina Wickmayer est une bonne joueuse qui frappe fort. Kirsten Flipkens aime changer de rythme mais Sorana Cirstea revient bien dans le coup."