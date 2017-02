Steve Darcis était heureux d'avoir trouvé les ressources nécessaires pour battre Philipp Kohlschreiber lors du permier match de la rencontre de Coupe Davis entre l'Allemagne et la Belgique à Francfort alors qu'à deux reprises, il était passé tout près de l'élimination.

Il était en effet mené 4-2 dans la quatrième manche et 0-3 dans la cinquième. A chaque fois, le Liégeois a pu arracher le tie break et l'emporter pour offrir un premier point à la Belgique.

"Mais ce n'est qu'un point", rappelle-t-il. "Il n'aura pas servi à grand-chose si nous sommes battus dimanche. Ceci dit, c'est vrai que je suis content d'avoir trouvé des réponses face à Kohlschreiber qui est un grand joueur, expérimenté et qui jouait devant son public. Après un mauvais premier set de sa part, il m'a malmené. Heureusement, j'ai pu compter sur Johan Van Herck pour me remonter les bretelles et me dire, à chaque changement de côté, que je n'avais pas le droit d'abandonner. J'ai aussi senti le soutien du staff, des autres joueurs et du public. La magie de la Coupe Davis a encore opéré."

Darcis, qui a joué son 20e match de Coupe Davis, reconnaît qu'il n'a pas livré son meilleur match. "C'est d'autant plus intéressant de l'avoir gagné", sourit-il. "Les conditions de jeu ne sont pas très bonnes, les balles sont incontrôlables, elles volent dans toutes les directions mais nous le savions avant la partie car c'est comme ça depuis le début de la semaine."





Johan Van Herck estime que la première journée doit donner confiance à l'équipe belge

Johan Van Herck tire un bilan positif de la première journée de l'équipe belge de Coupe Davis, qui tient le nul (1-1) en Allemagne dans le match du premier tour du groupe mondial, après la première journée, vendredi à Francfort.

"Nous sommes là où nous voulions être", dit le capitaine belge. "Mais outre les résultats, je suis satisfait de ce que Steve Darcis et Arthur De Greef ont montré. Cela nous donne confiance pour la suite de la compétition. On va voir qui va jouer le double côté allemand mais pour notre équipe, ça ne change pas grand-chose".

Arthur De Greef, pour sa part, estimait avoir beaucoup appris malgré sa défaite en trois sets contre Alexander Zverev. "Je m'attendais à ce qu'il m'agresse dès le début et c'est ce qui s'est passé. Au départ, j'étais un peu tendu et j'ai été breaké d'emblée mais j'ai bien réagi. J'ai eu quelques occasions de lui prendre son service au deuxième set mais je n'y suis pas arrivé. C'est le genre de match qui va me servir à l'avenir."