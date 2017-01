Si on avait dit à Steve Darcis qu’il retrouverait un troisième tour en Grand Chelem, pour la première fois depuis Paris en 2011, à Melbourne, il nous aurait ri au nez. Et pourtant ! Voilà le 71e joueur mondial qui continue l’aventure à Melbourne après une victoire tout en maîtrise face à Diego Schwartzman (6-3, 6-3, 2-6, 6-4), 54e joueur mondial. Plus solide, plus créatif, plus agressif aux bons moments, Darcis aurait réalisé le match parfait s’il n’y avait pas eu ce petit coup de moins bien dans le troisième set. Mais la manière dont il s’est repris dans la quatrième manche a tout démontré de sa détermination et sa confiance du moment. "Je suis content, je vois encore que la préparation paie", a confié Darcis. "Ce n’est pas un hasard si je joue bien cette semaine. Mais bon, je ne suis pas pour autant devenu un grand fan de l’Open d’Australie. (sourire) J’ai deux bons souvenirs, mais j’en ai bien plus de mauvais."

Mercredi , il avait sur le papier un vrai coup à jouer, mais il restait à saisir l’occasion : "Je pensais que c’était du 50/50… C’est un super joueur qui a gagné beaucoup de bons matches récemment, mais j’ai saisi ma chance. Dès le début, j’y ai cru, j’étais bien en jambes, je variais énormément; cela l’a un peu gêné, je pense. Après, il a joué un peu plus vite et j’ai reculé un petit peu de ma ligne. Heureusement, j’ai su recoller un petit peu à ma ligne et je suis content de m’en être sorti. J’ai vraiment fait un bon match."

Il apprécie aussi le changement de vitesse des courts à Melbourne cette année car cela joue pour lui : "Les autres années, c’était beaucoup plus lent que ça; cela rebondissait beaucoup plus haut et forcément, avec mon revers à une main, c’était difficile. Là, cette année, c’est Holiday On Ice. Cela va à 15.000 à l’heure ! C’est compliqué mais, moi, je suis content car pour mon jeu, c’est mieux. Même si je pense que sur les gros terrains, ce sera plus lent et cela rebondira un peu plus."

Il n’aura absolument rien à perdre au prochain tour, lui qui a amplement mérité cette belle rentrée après la dure période vécue sur les courts et en dehors de ceux-ci la saison passée. "Oui, c’est vraiment une récompense. Je suis tellement revenu de loin souvent, et ici je suis bien; je suis content, ma famille se porte bien. J’essaie de profiter du moment présent car cela peut tourner très vite. Ce sera de toute façon un grand moment dans ma carrière."





Darcis : "Ne pas l’enterrer trop vite"

Le Sprimontois jouera son 3e tour contre l’Italien Seppi qui a battu un public survolté et le bad boy Nick Kyrgios.

Steve Darcis était persuadé qu’il aurait droit à un très grand court pour défier l’enfant terrible du tennis mondial. Mais Nick Kyrgios a laissé filer deux sets d’avance et une balle de match dans le cinquième set pour finalement voir Andreas Seppi arracher la victoire (1-6, 6-7 (1), 6-4, 6-2, 10-8). Une défaite assez terrible pour l’Australien qui clamait être là pour gagner le tournoi, mais qu’il a résumé en des haussements d’épaule face à la presse. Que fera-t-il de mieux la prochaine fois ? "Je prendrai plus au sérieux ma préparation à l’intersaison. Je jouerai moins au basket." Voilà.

Sur papier, il vaut mieux affronter le 89e joueur mondial que le 13e, mais l’Italien de 32 ans vaut bien plus que son classement, lui qui était 18e en 2013. Il a une énorme expérience des grands matches et a déjà joué deux fois les huitièmes de finale à Melbourne (2013 et 2015).

Il n’aura pas la puissance dévastatrice de Kyrgios, mais pourra tout de même poser de gros problèmes au Liégeois avec sa prise de balle précoce et sa grande précision. À voir s’il aura digéré les 3h09’ de jeu sur la Hisense Arena face à l’Australien, aussi bien physiquement que mentalement.

Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés mais se connaissent très bien, comme l’a confirmé Seppi. "Ce sera un bon match pour tous les deux. On a le même âge et on se connaît depuis très longtemps. Steve est un joueur dangereux, a un beau talent, une belle main et il a très bien joué à la fin de la saison passée. Il est très agressif, a un jeu très complet. Je vais devoir mieux commencer que face à Kyrgios. Je pense que c’est un match ouvert. Ces courts sont rapides; le rebond n’est pas très haut. Cela convient à mon jeu."

De son côté, Steve Darcis se méfie : "Seppi est un excellent joueur. Il ne faut pas l’enterrer. C’est un véritable métronome. Il est exceptionnel. Il est sur le circuit depuis des années. Il ne fait pas de fautes. Il est tout le temps présent. Il est tout à fait capable de faire de grands résultats.".