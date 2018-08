Le tennisman belge s'est exprimé: "Pour moi, la Coupe Davis est morte. Ce sera une autre compétition, une sorte de Coupe du Monde des nations ou ce que vous voulez. Mais plus la Coupe Davis. La nouvelle formule n’a plus rien à voir. Le monde d’aujourd’hui est piloté par l’argent. le tennis ne fait pas exception. Je suis déçu car j’avais cette compétition dans le sang. Je m’attendais à cette décision mais ça fait toujours un choc. Le poste de capitaine ? On verra plus tard. Ce n’est vraiment pas d’actualité !"

Johan Van Herck:"Déçu !"

Le capitaine de l'équipe belge est déçu de la réforme: "Personnellement, j’étais contre cette réforme. Le format actuel me tenait à cœur. L’élimination directe, les matches en cinq sets, la pression du public, le stress des joueurs : c’est cela la vraie Coupe Davis. J’ai donné mon point de vue à la Fédération. Mais ce n’est pas moi qui vote. J’espère qu’on aura malgré tout l’occasion d’encore jouer, lors de la phase éliminatoire, devant nos fidèles supporters. J’espère aussi que l’argent qui rentrera dans les caisses de la Fédé servira à l’essor du tennis national."