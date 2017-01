À quelques jours du début de l’Open d’Australie, le monde du tennis est secoué par une nouvelle affaire de matches truqués.

Oliver Anderson, 18 ans (la photo), vainqueur l’an dernier à Melbourne du tournoi juniors, a été arrêté par la police la semaine dernière. Il aurait truqué un match d’un tournoi Futures en octobre à Traralgon. L’espoir australien aurait délibérément perdu le premier set (6-4) contre son compatriote Harrison Lombe, nettement moins bien classé que lui, avant de gagner facilement les deux suivants (6-0, 6-2). Anderson comparaîtra devant un tribunal le 2 mars.

"C’est vraiment triste pour notre sport à chaque fois qu’une information de ce type éclate", a commenté Andy Murray. "En même temps, si ces personnes sont arrêtées et mises en examen, c’est plutôt une chose positive", a ajouté l’Écossais, précisant que si les faits étaient avérés, "des sanctions exemplaires devraient être prises" contre les tricheurs.

Novak Djokovic s’est également dit triste d’apprendre cette nouvelle : "C’est d’autant plus décevant que le garçon est jeune et vainqueur d’un Grand Chelem en junior. Je n’arrive pas à comprendre qu’il ait pu faire ça", a-t-il souligné, avant de conclure : "tout le monde fait des erreurs".

Il y a un an, durant l’Open d’Australie, la BBC et le site BuzzFeed avaient affirmé, sans les nommer, que 16 joueurs étaient susceptibles d’être impliqués dans des matches truqués au cours de la dernière décennie et accusaient les autorités du tennis d’avoir cherché à étouffer plusieurs affaires. Une enquête indépendante fut alors diligentée…