Un tournoi sur dix ou onze jours. Un prize money au-dessus des dix millions de dollars. Un tableau de 96 joueurs. Un deuxième court couvert. "Le Grand Chelem du tennis masculin", voilà ce que le Masters 1000 de Shanghai pourrait obtenir. Son directeur Michael Luevano nous a révélé vendredi qu’après quatre ans de lobbying et de négociations, il n’était plus qu’à un vote de réaliser le rêve de toute la municipalité.

"On ne sera jamais un tournoi du Grand Chelem, car on ne peut pas acheter la tradition et l’histoire, mais on veut continuer de grandir. Notre vision c’est de dominer le monde du tennis masculin dans un marché asiatique dont le potentiel est énorme."

Et après plusieurs tentatives infructueuses de changement de catégorie avec la création de Super Masters, Shanghai mais aussi Madrid et Rome se sont alliés pour trouver le bon compromis. Dans le cas chinois, l’affaire semble plus proche que jamais d’être bouclée car le principal problème aurait été réglé : le calendrier.

Comment caler ce tournoi sur deux semaines au milieu de la tournée asiatique ? En cassant les codes. "On commencerait le samedi ou le dimanche pour finir ensuite le mardi ou le mercredi. Le projet a été présenté pendant l’US Open et n’a rencontré aucune grosse opposition, mais maintenant il faut voir ce qui sera décidé quand les portes seront fermées. Madrid et Rome veulent suivre la même voie… Tous les trois nous voulons accélérer pour rester au contact des tournois du Grand Chelem et mener le circuit ATP."

Luevano est d’autant plus optimiste qu’il affirme avoir les voix de Roger Federer, de Rafael Nadal et de Novak Djokovic dans la poche.

Si Shanghai s’impatiente tant, c’est aussi parce qu’Indian Wells a pris beaucoup trop d’avance sur eux. La Chine veut un "duo Indian Wells - Miami à la chinoise", explique Luevano. Tout est déjà prévu puisqu’en plus du projet de Shanghai, voilà Pékin qui commence apparemment à dire ouvertement vouloir devenir un Masters 1000.

Dans un marché où le montant de la facture n’est pas un problème, on ne cache pas non plus que même ce projet à Shanghai ne serait qu’un premier compromis avant l’ultime étape.

"Ces histoires de catégorie sont un sujet sensible par rapport à l’ITF et aux Majeurs, donc soyons clairs : on ne change pas de nom en 2019 et on garde le même nombre de points. Maintenant, quand on verra la différence entre notre tournoi et d’autres, ne serait-ce que par la dotation, certains se diront peut-être que ça mérite plus de points… On ne se fera pas imposer un nivellement par le bas, et les joueurs ne l’accepteront pas non plus."

Luevano sait que ce projet risque de causer des dégâts dans les tableaux des tournois qui suivent, surtout à Moscou et Stockholm mais aussi ceux de la semaine suivante comme Anvers, car forcément les joueurs risquent de vouloir couper ensuite avant d’enchaîner avec la toute fin de saison. Il sait aussi que Paris va se sentir menacé.

"On sait qu’en Europe ça risque de faire du bruit mais tout le monde est au courant du projet… Tout ça doit être débattu par les joueurs mais de ce qu’on entend, il n’y a pas de gronde. On va impacter très peu de tournois."

Le rapport de force semble disproportionné tant l’ATP et Shanghai veulent entrer dans une nouvelle dimension. Mais dans cette politique interne, il peut toujours y avoir des surprises. Côté ATP, on confirme juste qu’une décision sera certainement prise à Londres.

Jamie Murray : "Quelque chose de positif pour le tennis"

Le conseil des joueurs se dit intéressé par le projet même s’il ne fait pas l’unanimité.

Le joueur de double écossais, membre du conseil des joueurs, confirme l’intérêt suscité par la proposition de Shanghai et qu’une décision devrait être prise rapidement. Tous les intérêts ne convergent pas forcément, mais il confie que ce projet attrayant pourrait bien voir le jour.

Que pensez-vous de ce changement de format ?

"Ils veulent hausser le prestige du tournoi, offrir plus d’argent ce qui, sur le papier, est bien pour les joueurs et le circuit. Mais ce n’est pas si facile car ça va affecter les tournois qui précèdent et qui suivent, mais aussi les meilleurs mondiaux qui devraient passer du coup plus de temps sur le court et donc moins à la maison. Et c’est toujours difficile d’allonger le calendrier. On va devoir se décider car le circuit a besoin d’organiser le plus rapidement possible la saison 2019. C’est une décision très importante, et si ça se produit vraiment, alors je pense que ce sera quelque chose de positif pour le tennis."

Madrid et Rome ont le même projet d’extension que Shanghai, donc tout ça pourrait totalement changer le paysage du circuit…

"Oui, ce serait énorme. On travaille encore dessus, on essaie de décider ce qui est le mieux pour le circuit, pour les autres tournois… C’est vraiment compliqué. On rentre un peu dans une nouvelle ère si vous voulez, et on doit vraiment trancher rapidement."

Les discussions sont intenses au sein du conseil des joueurs, ou tout le monde est-il sur la même longueur d’onde ?

"Oui, ça discute beaucoup car c’est un tournant pour l’avenir du circuit… Beaucoup de choses peuvent finir par changer, que ce soit la distribution des points ou le montant des prize money. Je pense qu’à Paris il va falloir qu’on s’accorde tous sur la direction à suivre. On n’est pas tous d’accord, tout simplement car ça n’arrive jamais qu’on le soit ! (rire) "